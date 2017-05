A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou este luns que a decisión da Xunta sobre a petición de segregación das actividades formulada pola empresa Ferroatlántica é "de tipo político". "A ningún galego se lle escapa que se Alberto Núñez Feijóo non quere que se produza esa segregación e venda ilegal do río Xallas non se vai a producir", manifestou.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Ana Pontón pronunciouse deste xeito ao ser preguntada pola reunión mantida polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Economía, Francisco Conde, o pasado venres cos alcaldes da Costa da Morte.

Respecto diso, a líder dos nacionalistas galegos deixou claro que "non hai ningunha lei que diga que a Xunta está para cumprir os caprichos de Villar Mir, empresario imputado por suposta financiamento ilegal do Partido Popular".

Neste sentido, incidiu en que a decisión é "claramente política". "Feijóo non pode esconderse detrás de ningún funcionario nin de ningún ditame técnico porque non hai nin unha soa lei que diga que a Xunta ten que aceptar a chantaxe dun empresario", incidiu.

Por iso, avanzou que o vindeiro mércores, na sesión de control da Cámara galega, solicitará ao presidente da Xunta que teña "un compromiso claro" co emprego na Costa da Morte. "Eles mesmos recoñecen que hai serias dúbidas a respecto das promesas de Ferroatlántica e é normal, porque Ferroatlántica leva máis de dúas décadas facendo promesas que nunca cumpre", indicou.