O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, participou este luns na campaña de doazón de sangue, onde apelou á "xenerosidade" dos galegos para estar "por diante" das necesidades nas reservas.

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, doa sangue | Fonte: Europa Press

"Como dicimos sempre, o sangue é das poucas cousas que non podemos comprar", declarou o titular de Sanidade antes de doar xunto ao xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, no autobús da campaña, aparcado este luns fronte ao Edificio Administrativo da Xunta en San Lázaro, Santiago.

Alí, acompañado pola directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López García; Vázquez Almuiña indicou que, a pesar de que nestes momentos non existe unha "situación emerxencia", é "fundamental" manter o ritmo de doazóns "para poder seguir atendendo e dando un bo servizo sanitario".

E é que os hospitais necesitan "500 doazóns" ao día para desenvolver o seu labor, polo que chamou a "non despistarse" para estar "sempre preparados".

Así, expresou que as reservas de todos os grupos sanguíneos están en niveis normais e que, deste xeito, o chamamento esténdese aos doantes de calquera grupo.

DOAZÓN DE ÓRGANOS

En canto ás doazóns de órganos, o conselleiro indicou que manteñen a "boa liña" aínda que "dependen de circunstancias que non poden ser planificadas".

"Galicia está a baixar ese rexeitamento por motivos históricos e culturais para estar nas cifras do resto de país. O progama de transplantes a nivel español é dos mellores do mundo e Galicia está nun nivel moi alto dentro desa estrutura", manifestou.