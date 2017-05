O PPdeG usa unha noticia de La Voz de Galicia para burlarse de Abel Caballero

O PPdeG volveu a montala nas redes sociais. E o fixo, utilizando unha noticia de La Voz de Galicia sobre a derrota de Abel Caballero en Vigo.



A primeira reacción do PPdeG á vitoria de Pedro Sánchez produciuse en Tuiter pouco despois de coñecer os resultados, cando o partido publicou na súa conta da rede social unha noticia de la Voz na que se apuntaba que "Pedro Sánchez gana en Vigo a pesar de Caballero votó por Susana Díaz". Os populares acompañaron a información cun "Alcaldeeeeeeeeeeee".



O comentario popular parafraseaba un polémico retuit do vicepresidente da Xunta e líder do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, quen en febreiro recibiu duras críticas por redifundir a través da súa conta un comentario feito do xornalista Josep Pedrerol no que se burlaba de Caballero tras a derrota do Celta nas semifinais da Copa do Rei. Entón, Rueda retirouno e tentou explicar a súa postura.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Tuit de Pedrerol



Nesa ocasión, afeccionados do Celta e veciños de Vigo censuraron que o dirixente popular fixese seu o tuit do presentador de 'O Chiringuito de Jugones' --quen en días previos criticara a Caballero pola suspensión do partido de Liga fronte ao Real Madrid dados os danos que o temporal causou en Balaídos--. Nese tuit, Pedrerol dicía "Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!".



A decisión do PPdeG de rescatar esta expresión a modo de chascarrillo tras coñecer os resultados das primarias do PSOE volveu a provocar balbordo nas redes sociais. Desde o entorno do rexedor vigués afearon esta posturo e este intento do PPdeG de "mofarse dos vigueses" novamente.