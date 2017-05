O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, felicitou ao novo secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, pola súa vitoria nas primarias convocadas polo partido, aínda que lle lembrou que "75.000 votos nunhas eleccións son moi poucos votos".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na inauguración dun centro | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa presenza na inauguración dun novo centro para maiores e escola infantil en Arteixo (A Coruña), recoñeceu que Sánchez logrou "unha porcentaxe --de votos-- bastante significativa" respecto da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz.

Tras este resultado, dixo que espera que "aproveite o resultado" e exerza "unha política responsable e útil". "Espero que á terceira vaia a vencida", engadiu ao cuestionar o labor de Sánchez.

Así, insistiu en que a política do novo secretario xeral do PSOE non se caracterizou, no pasado, por "a responsabilidade". "Espero que faga unha política de reforzo dunha España que está a saír da crise económica".

"Porque, se non é así, o que ocorreu onte é que militantes do PSOE votaron por Pedro Sánchez pero nada máis", engadido lembrando que en España hai 47 millóns de cidadáns.

Por este mesmo motivo, incidiu en que "se poden gañar congresos, votacións internas, pero o importante é que ese partido sexa útil á sociedade e 75.000 votos nunhas eleccións son moi poucos votos", sentenciou.

A PRIMEIRA REACCIÓN DO PPDEG: UN 'CHASCARRILLO'

Aínda que Feijóo non se pronunciou ata este luns, a primeira reacción do PPdeG produciuse en Twitter pouco despois de coñecer os resultados, cando o partido publicou na súa conta da rede social unha noticia na que se incidía na derrota do rexedor de Vigo, Abel Caballero, un dos principais apoios de Susana Díaz en Galicia, acompañado dun "Alcaldeeeeeeeeeeee".

O comentario popular parafraseaba un polémico retuit do vicepresidente da Xunta e líder do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, quen en febreiro recibiu duras críticas por redifundir a través da súa conta un comentario feito do xornalista Josep Pedrerol no que burlaba de Caballero tras a derrota do Celta nas semifinais da Copa do Rei. Entón, Rueda retirouno e tentou explicar a súa postura.

Nesa ocasión, afeccionados do Celta e veciños de Vigo censuraron que o dirixente popular fixese seu o tuit do presentador de 'El Chiringuito de Jugones' --quen en días previos criticara a Caballero pola suspensión do partido de Liga fronte ao Real Madrid dados os danos que o temporal causou en Balaídos--. Nese tuit, Pedrerol dicía "Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!".

A decisión do PPdeG de rescatar esta expresión a modo de chascarrillo tras coñecer os resultados das primarias do PSOE volveu a provocar balbordo nas redes sociais.