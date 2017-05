O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, defendeu este luns que o feito de que Pedro Sánchez gañase as primarias socialistas "non é bo para España, pero non é malo para o PP", tendo en conta que o seu partido ten agora "a oportunidade de ensanchar a súa base electoral co electorado moderado de centro".

Pedro Puy en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Non en balde, augurou o electorado moderado máis afín ao PSOE "probablemente senta máis orfo" doutro perfil de partido que o que, no canto de "apostar por unha vía socialdemócrata e europeísta", opta por circular "máis á esquerda" e mesmo nalgúns momentos "co populismo" para "competir con Podemos e mareas de turno".

Tras a habitual reunión do Grupo Popular dos luns, preguntado polo resultado das primarias, Puy trasladou o seu "respecto" aos procedementos internos noutros partidos e esgrimiu, en relación a Galicia, que a "renovación" do PSdeG esta aínda pendente, con factores, precisamente, como a elección dun novo secretario xeral no Estado.

Dito isto, apuntou que no ámbito parlamentario, onde Xoaquín Fernández Leiceaga é portavoz do PSdeG, as relacións "son correctas". "E tendo en conta que hai unha correspondencia entre a postura da militancia galega e o conxunto da española, supoño que non alterará substancialmente as relacións", argumentou.

"En Galicia non hai un cambio significativo entre quen apoian a Sánchez e os que sostiveron no seu día a candidatura á Presidencia da Xunta", remarcou, en alusión ás primarias previas ás últimas eleccións galegas, nas que Leiceaga resultou gañador (e foi candidato) fronte a José Luís Méndez Romeu, a pesar de que este contaba con avais de peso como o alcalde de Vigo, Abel Caballero.

LIDERADOS TOCADOS

Precisamente, despois dos resultados das primarias deste domingo, Puy incidiu en que probablemente haberá "efectos" en determinados "liderados locais e provinciais" que apoiaron a Susana Díaz. "Veremos cales son", reflexionou.

"Hai liderados provinciais que saen claramente reforzados, pero outro non, como Vigo e, en boa medida, Ourense e Pontevedra", concretou.