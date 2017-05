BNG cre que a vitoria de Sánchez mostra que o PSOE tomou decisións sen aval do a militancia, como a abstención

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considerou que a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias celebradas polo PSOE evidencian que a formación socialista tomou decisións que "non tiñan o aval da militancia" como foi favorecer o Goberno de Rajoy.

"Un Goberno do PP que leva todos estes meses gobernando coma se tivese maioría absoluta, sen que se derrogase ningunha das medidas lesivas postas en marcha na pasada lexislatura", manifestou Ana Pontón ao ser preguntada pola vitoria do xa novo secretario xeral do PSOE.

Así mesmo, tras asegurar ter a sesión de que o PSOE "segue tendo problemas importantes", recoñeceu "respectar" a decisión adoptada pola militancia socialista. "É algo saudable que nas organizacións políticas exista democracia, que a militancia poida decidir e saudamos que outras organizacións se somen ao que vén facendo o BNG desde o seu nacemento hai máis de 35 anos", sinalou.

Sobre esta cuestión, tamén se preguntou sobre se despois da elección de Pedro Sánchez nestas primases "haberá cambios" en cuestións importantes para Galicia. Así, citou, entre outros temas, se apoiará a comisión de investigación sobre o accidente de Angrois ou se aceptará o dereito a decidir das nacións sen Estado.

"Creo que a alternativa que pode dar o cambio a este país non está no PSOE, está no BNG", resolveu.