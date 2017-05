Feijóo promete que non haberá listas de espera en escolas infantís o próximo curso

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cifrou en 22.500 as prazas públicas de escolas infantís que ofertará a Administración autonómica o próximo curso, mentres que prometeu que non haberá "listas de espera" coa oferta de axudas do 'Bono Concilia' para familias que queden sen praza nestes centros e teñan que levalos a unha escola concertada.

Feijóo agradece o apoio da Fundación Amancio Ortega | Fonte: Europa Press

Así o manifestou durante unha visita ao centro intergeneracional da Fundación Amancio Ortega en Arteixo (A Coruña), onde estivo acompañado polo conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela; o alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo e o director xeral da citada fundación, Óscar Ortega, entre outros.

Durante a súa visita, lembrou que a Xunta porá de novo este curso a disposición das familias o Bono Concilia "para asegurarnos que calquera familia con esa axuda poida levar -aos seus fillos- a unha escola concertada", engadiu nos supostos nos que non se logre praza nun centro público.

CENTRO INTERGENERACIONAL

Por outra banda, agradeceu o apoio da Fundación Amancio Ortega coa posta en marcha deste novo centro intergeneracional en Arteixo, no que se ofertarán 82 prazas de escola infantil, 40 de centro de día e as 64 de residencia.

Este centro, que comezará a funcionar no último cuadrimestre deste ano, sumarase ás escolas infantís que, en colaboración con esta fundación, xa se puxeron en marcha en Ferrol, Melide, Cambre e A Coruña.

No acto, o titular do Executivo galego lembrou que a estes proxectos engadirase outro centro intergeneracional en Ourense e as escolas infantís programadas en Lugo, Santiago e Vigo.

Pola súa banda, o director xeral da Fundación Amancio Ortega lembrou que estes centros se están pondo en marcha en virtude do convenio subscrito coa Xunta en 2012. No acto, o alcalde de Arteixo trasladou a súa satisfacción por unha iniciativa da que dixo que supón "gañar unha pequena batalla á soidade", apuntou en alusión ás persoas maiores.