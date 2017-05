O período medio de pago a provedores de Galicia baixa a 5,77 días en marzo, un 63,43% menos que en febreiro

O período medio de pago a provedores (PMP) de Galicia no mes de marzo situouse en 5,77 días, o que supón un descenso do 63,43% respecto ao dato de febreiro, segundo os datos que publica este luns o Ministerio de Facenda.

O cociente de operacións pagas en marzo alcanza os 6,72 días na comunidade galega, mentres que a de operacións pendentes de pago sitúase en 3,55.

O informe do departamento de Cristóbal Montoro tamén recolle que a débeda non financeira en Galicia baixou un 26,42% o terceiro mes do ano, ata 257,76 millóns.

A débeda comercial, pola súa banda, alcanzou os 151,22 millóns de euros, o que representa unha diminución con respecto ao mes anterior do 36,71%.

CONXUNTO CC.AA.

Para o conxunto das autonomías, o período medio de pago a provedores foi de 21,86 días, 4,15 días menos que o segundo mes de 2017 (-15,96%) e o mellor dato desde o inicio da serie histórica en 2014.

A redución do período medio de pago débese fundamentalmente á diminución de 11,61 días no cociente de operacións pagas, pasando de 26,48 días a 14,87; así como ao incremento en 0,94 días no cociente de operacións pendentes de pago, variando de 25,66 a 26,60 días.

En relación co PMP global, a cifra segue a súa tendencia á baixa e supón o mellor dato publicado desde o inicio da serie (setembro de 2014) e por cuarto mes consecutivo sitúase por baixo dos 30 días, o prazo máximo legalmente previsto pola normativa de morosidade.

No entanto, aínda incumpren o prazo de 30 días Cantabria, Comunidade Valenciana e Rexión de Murcia. Destas e con respecto ao mes anterior, as dúas primeiras comunidades tamén superaron ese prazo, mentres que Murcia situou o seu PMP por baixo dos 60 días.

Facenda lembra que as comunidades de Illas Baleares, Comunidade Valenciana e Murcia continúan atopándose na situación prevista no artigo 20.5 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (LOEPSF), aínda que no caso de que presentasen durante seis meses consecutivos un PMP inferior a 30 días, desactivaríanse ditas medidas.

Neste sentido, destaca Illas Baleares, que leva dous meses seguidos presentando un PMP inferior a eses 30 días.

En concreto, Cantabria encabezou a lista como as máis morosa, con 58,98 días de período medio de pago global, seguida por Murcia (54,31 días), Comunidade Valenciana (46,39), Cataluña (27,64), Illas Baleares (26,95), Aragón (17,32), Madrid (16,51), A Rioxa (14,43), Castela-A Mancha (13,55), Estremadura (12,45), Galicia (5,77), Castela e León (5,32) Andalucía (5,13), Asturias (3,14) e Canarias (2,91). Mentres, Navarra (-2,96) e País Vasco (-7,57) presentan os mellores datos de período de pago ao non demorarse no abono aos seus provedores.

DÉBEDA DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Así mesmo, a débeda comercial aumentou en marzo en 303,39 millóns de euros, o que supón un 5,04% con respecto ao mes anterior, situándose en 6.320,16 millóns de euros, equivalente ao 0,54% do PIB nacional. A pesar do incremento, é un dato inferior aos comunicados con anterioridade ao ano 2017.

En termos xerais, desde 2012 ata febreiro de 2017, as 14 comunidades que subscribiron plan de axuste (en termos homoxéneos) reduciron a súa débeda comercial un 77,19%. Respecto da débeda non financeira, aumenta en 312,98 millóns de euros (2,99% con respecto ao mes anterior) e sitúase en 10.796,99 millóns de euros, equivalente ao 0,99% do PIB nacional.

A principal variación produciuse nos capítulos de gastos correntes en bens e servizos e investimentos, e por iso experimenta unha variación similar á débeda comercial. A cifra supón o terceiro mellor dato publicado, despois do mes de febreiro de 2017 e agosto de 2016.

CORPORACIÓNS LOCAIS

En canto a todo o conxunto das corporacións locais (cesión e variables), o período medio de pago sitúase en 60,59 días, 18 máis que en decembro de 2016, peche do cuarto trimestre. Se non se teñen en conta as entidades cun período excesivo (superior a 60 días), a cifra baixaría ata os 12,65 días, algo máis de seis días con respecto ao pechado en decembro de 2016.

Doutra banda, das entidades que debían fornecer información no primeiro trimestre, 604 (35 entidades menos que no cuarto trimestre de 2016) presentaron un período medio de pago excesivo, o que supón un 4,6% do total. Desagregadas, as entidades en réxime de cesión presentan no mes de marzo de 2017 un total de 71,34 días; e 53,12 días no caso das entidades de variables.

Das principais cidades, ningunha ten un período medio de pago superior a 60 días, e un total de tres presentan máis de 30 días en marzo. O Período Medio de Pago deste tipo de cidades descende ata os 13,40 días, valores similares aos do mes de febreiro.