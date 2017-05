Endesa iniciará, o próximo 24 de maio, o I Edición da Volta a España en vehículo eléctrico, en colaboración con seis fabricantes de vehículos e que ten o obxectivo de converterse nun evento de referencia no campo da mobilidade eléctrica.

Entre o 24 de maio e o 11 de xuño, traballadores da compañía enerxética percorrerán en catorce etapas preto de 2.000 quilómetros polas estradas españolas, para o que circularán por 19 provincias. Ademais, o coche oficial da Volta terá en cada etapa un copiloto "moi especial" que axudará a divulgar "en clave de humor" todo o relacionado coa mobilidade sustentable, informa a empresa nun comunicado.

Nesta iniciativa, Endesa contará co apoio de BMW, Nissan, Kia, Renault, Smart e Volkswagen. Igualmente, os coches incorporarán cámaras por todo o habitáculo para gravar as sensacións dos pilotos e a interacción co invitado.

Ademais, cada fin de etapa, nos lugares máis emblemáticos das cidades de destino, farase unha festa para achegar este tipo de mobilidade aos cidadáns, polo que haberá eventos con actividades para persoas de todas as idades.

O domingo 11 de xuño terá lugar, no Paseo do Prado de Madrid, a chegada da última etapa desta Volta, na que se celebrará a festa final, con presenza de todas as marcas de vehículos.