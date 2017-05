O portavoz de En Marea, Luís Villares, subliñou que, aínda que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tentase trasladar "a responsabilidade" ao ámbito "xurídico" de quen tramitan o expediente, a decisión sobre a segregación da actividade solicitada por Ferroatlántica e que facilitaría a venda das centrais da Costa da Morte é "política". Por iso, esixiulle que "non escurra o vulto" e asuma o seu papel.

Villares no Parlamento | Fonte: Europa Press

"Cal é o interese xeral que defende Feijóo? O emprego na Costa da Morte ou devolver os favores a Villar Mir, investigado por financiamento irregular do PP. Non se dá un millón de euros a cambio de nada", sinalou Villares, quen compareceu nunha rolda de prensa este luns acompañado do deputado Francisco Casal.

Na súa comparecencia, cifrou en 285 millóns de euros en dez anos "o espolio" de Ferroatlántica pola produción hidroeléctrica, unha cantidade que "non foi revertida" en Galicia. Segundo explicou, En Marea analizou as contas da compañía, que evidencian "que o beneficio obtido pola actividade das centrais é maior do que indica o Grupo Villar Mir e que non houbo ningún investimento" na comunidade.

Villares engadiu que, en consecuencia, o "esencial" para "manter a viabilidade do emprego" na Costa da Morte pasa por "impedir a segregación da actividade das centrais como pretende Villar Mir".

Pola súa banda, Casal deu o detalle das contas, segundo a análise de En Marea, e aludiu a ingresos por produción de enerxía de 285 millóns de euros en dez anos, "sen investir nada na comarca". Recalcou que, "como recoñece a propia empresa", ata o ano 2002 "o negocio era espectacular" xa que tiña unha curmá "pola que cobraba 95 euros por megawatt".

"A partir desa data suprimiuse e pasaron a cobrar 50 euros por megawatt, unha cantidade nada despreciable e que segue permitindo enormes beneficios para a empresa", engadiu o deputado, antes de esgrimir que Ferroatlántica "mente" cando di que as centrais "non son rendibles".

DÚAS VÍAS DE "ESPOLIO"

A continuación, sinalou que o espolio chega "por dúas vías" e aludiu, en primeiro termo, aos gastos de explotación "onde aparecen reflectidos 11 millóns de euros ao ano", unha cantidade "desproporcionada e inxustificable" para o grupo tendo en conta que os 31 traballadores cos que conta "poden ter un gasto aproximado de 1,5 millóns de custo laboral, que é o fundamental".

"Os 9 millóns restantes irían para unha empresa que aparece como EVM, que facilmente se pode deducir que é de Enerxía Villar Mir e que é a que, desde Madrid, encárgase dunha xestión moi sinxela e puramente financeira. Esta ascende, remarcou, a 9,5 millóns cando "o custo razoable non tería que superar os 300.000 euros ao ano".

En segundo lugar, indicou que, nas contas de explotación, aparecen tamén gastos financeiros de entre 7 e 9 millóns de euros ao ano, pola amortización e intereses do segundo crédito solicitado pola empresa. Casal recorreu ao símil e sinalou que é "coma se un familiar pide que o avales para comprar unha casa e uns meses despois pide tamén que pagues os intereses e a amortización da súa casa".

Engadiu que todos os gastos financeiros do crédito de 120 millóns de euros "dos que non se investiu un só euro en Galicia" están "a cargarse nas contas de Ferroatlántica".

QUINTA TORRE

Casal tamén subliñou que o anterior crédito pedido pola empresa en 2002 destinouse "ao pago da construción da Torre Espazo da Castelá", posteriormente vendida "por máis de 558 millóns de euros a un grupo filipino.

"E en xaneiro deste ano, o Grupo Villar Mir anuncia a construción dunha quinta torre por valor de 205 millóns de euros. Casualidade ou non, e a mesma data, expón que hai que vender as centrais por 255 millóns. Onde irán eses 255 millóns vendo os antecedentes da empresa en anos anteriores", esgrimiu.

MÍGUEZ, "INFORMANTE DE CABECEIRA" DO PP

Villares incidiu en que non hai "ningunha garantía" de que Ferroatlántica vaia a investir en Galicia e insistiu en que "a única forma de salvagardar os recursos naturais, o traballo e a vida" para a Costa da Morte pasa por manter a actividade vinculada ás centrais e evitar que "o interese privado do PP permita esa segregación".

Respecto diso, sobre o informe realizado polo catedrático da USC Luís Míguez que avalaría a segregación, sinalou que devandito estudo non foi "realizado pola universidade, senón por un particular que ten nomes e apelidos". A Míguez sinalouno como "o informante de cabeceira" do PP.

"É o autor do informe que avalaba que Agustín Hernández non incorría en incompatibilidade ao pasar da pública á privada e outra vez a publícaa, o do que avalaba a fusión entre Cerdedo e Cotobade ignorando que estaban en partidos xudiciais diferentes e o que fixo varios informes para (o exalcalde Gerardo) Conde Roia; é necesario pór en valor a cada quen", resolveu.