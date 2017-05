O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, sinalou que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, do mesmo xeito que quen apoiaron nas primarias opcións diferentes a Pedro Sánchez, deben agora "aceptar o resultado" e "porse ao servizo" do partido e do novo líder. "E estou seguro de que vai ser así", resolveu.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

Trátase, como respondeu aos xornalistas en rolda de prensa, de "traballar en función dos intereses da sociedade" desde os "valores e principios" do PSOE.

Máis aló da posición do rexedor vigués, o que destacou un dos cargos socialistas que mantiveron unha postura 'neutral' durante as primarias é que o resultado evidencia "un apoio moi claro" da militancia a Pedro Sánchez, pois gañou en todas as federacións salvo Andalucía e Euskadi, territorios dos seus opoñentes.

Así pois, como recalcou, Sánchez ten "unha gran lexitimidade" para dirixir a organización na nova fase que agora arrinca e na que debe "colaborar o conxunto do partido".

"Para que esa nova fase lévenos a ser a alternativa progresista e desde a esquerda ao PP, para lograr un cambio político en España", argumentou Leiceaga, sen querer interpretar as causas que devolveron a Pedro Sánchez á Secretaría Xeral do PSOE. "É o desexo dos militantes", apuntou.

MAPA ESTATAL

Ao fío diso, preguntado ao respecto, opinou que o PS portugués é "un bo referente", tendo en conta que logrou dotarse de "un liderado claro" e desenvolver "políticas progresistas" dentro das marxes que permite a conxuntura financeira do país veciño.

Iso si, á vista de que o PS conta co apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, Leiceaga referiuse a a situación política de España cun "dous non se coaligan se uno non quere".

Por tanto, aínda que aplaudiu que António Costa soubo facer que funcione "unha coalición complicada" pese "mesmo" a voces en contra dentro do seu partido, reflexionou sobre que "un dos retos" que ten por diante a esquerda en España é conseguir "porse de acordo" ao redor de "un programa de goberno viable".

Consciente de que "non é o único nin o máis importante" dos desafíos, o que subliñou o deputado autonómico é que a situación que atravesa o noso país "non é só responsabilidade do PSOE".

En paralelo, sobre a moción de censura a Mariano Rajoy impulsada por Podemos, xulgou que está feita "para que non triunfe" e co único obxectivo de "crear problemas ao PSOE". Con todo, indicou que a nova executiva será a que deba avaliar os pasos a dar.

INFLUENCIA EN GALICIA

Sen deixar de lado o resultado das primarias, Leiceaga rexeitou utilizar os datos para facer "lecturas miméticas" en Galicia, partidario de "respectar a autonomía" de cada proceso orgánico.

"Non hai que facer extrapolacións", abundou, á vez que aceptou que nesta cita reproducíronse, "aínda máis afirmados", os resultados das primarias nas que el mesmo venceu a José Luis Méndez Romeu para competir pola Xunta.

Naquela cita, do mesmo xeito que nesta ocasión, o alcalde de Vigo optou pola opción que saíu derrotada. Entón Méndez Romeu recolleu o 44 por cento das papeletas, mentres agora Susana Díaz só alcanzou un 27 por cento.

Sen entrar na súa continuidade no cargo nin na da xestora galega, Leiceaga comentou que espera que no outono o PSdeG dótese xa dunha nova dirección. "É o máis importante", concluíu.