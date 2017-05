O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, recoñeceu este luns a "vitoria incontestable" de Pedro Sánchez nas primarias do PSOE e subliñou que "agora lle corresponde a el levar o temón do partido e marcar o rumbo do socialismo español".

O rexedor olívico, quen foi o principal valedor de Susana Díaz en Galicia, admitiu que creu "que ía gañar" a presidenta andaluza, a quen apoiou desde o convencemento de que "era a mellor opción para o partido". No entanto, constatou que Pedro Sánchez obtivo unha "gran vitoria" e "con todo o aval democrático dunhas eleccións primarias cun nivel de participación elevadísimo".

Caballero expresou tamén o seu recoñecemento ao gran número de militantes que participaron no proceso, o que demostra, ao seu xuízo, "o vivo que está o PSOE". "É un motivo que nos ten que satisfacer aos que cremos na democracia interna no PSOE", apuntou, e engadiu: "Os que somos demócratas aceptamos, de bo grado ademais, a vitoria de Pedro. Gañou e gañou ben".

O alcalde eludiu facer valoracións políticas sobre o resultado, ou sobre o feito de que moitos dos avais a Susana Díaz non se transformaron en votos para ela (circunstancia que tamén se deu na agrupación socialista de Vigo).

Tampouco quixo pronunciarse acerca das repercusións que terá o resultado das primarias no PSdeG, dirixido por unha xestora (que preside Pilar Cancela) contra a que nin Caballero nin a súa contorna aforraron críticas.

"PROTAGONISMO" PARA A NOVA DIRECCIÓN

"Agora empeza unha nova etapa, correspóndelle a Pedro Sánchez levar o temón do partido e marcar o rumbo do socialismo español. Aos gañadores correspóndelles falar, os demais non temos nada que dicir", resolveu, e sinalou que á nova dirección "correspóndelle o protagonismo, porque así llo deron lealmente os militantes".

Preguntado polos medios acerca de se o novo secretario xeral contará co seu apoio e lealdade, Abel Caballero afirmou que terá a colaboración "de todos os militantes, os 185.000", sen "ningunha dúbida". Na súa opinión, agora toca aos afiliados "empuxar o carro" e "apoiar ao PSOE" na dirección "que marque o novo secretario xeral" con "todo respecto e lealdade".

'TUIT' DO PP DE GALICIA

O rexedor olívico referiuse, por outra banda, e a preguntas dos xornalistas, a un comentario feito público na rede social Twitter por parte do PPdeG. No 'tuit', o PP galego referíase ao resultado das primarias socialistas facéndose eco dunha información sobre o triunfo de Sánchez na agrupación socialista de Vigo, precedida pola palabra 'Alcaldeeeee' (en alusión ao polémico 'tuit' dun xornalista deportivo cando se suspendeu o partido Celta-Madrid, e que foi 'retuiteado' por Alfonso Rueda).

Segundo Abel Caballero, o comentario do PPdeG en Twitter é "gravísimo" porque os populares "se están rindo outra vez, como xa fixo Rueda, do Celta e da cidade". "Nesta cidade vaille 'ir de cine' ao PP, ríndose de Vigo", ironizou o alcalde.