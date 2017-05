O exsecretario xeral do PSdeG-PSOE, Pachi Vázquez, cuestionou que a militancia do PSdeG apoiase "maioritariamente" a "quen fixo desaparecer o socialismo en Galicia". "Cando os militantes consideran que a persoa é superior ao autorrespeto ao socialismo galego, hai que respectalo pero non o entendo", apostilou.

Nunha entrevista na mañá do luns na Radio Galega, o excandidato socialista nas autonómicas de 2012 admitiu que os resultados das primarias socialistas --vencidas por Pedro Sánchez-- provócanlle unha sensación "encontrada".

"É un paradoxo que a militancia galega do PSdeG apoie a quen fixo desaparecer o socialismo en Galicia, a quen anulou a executiva desta federación, o comité nacional, a comisión de garantías, o responsable de que desde hai un ano e varios meses nunca se reunise o socialismo galego".

Pachi Vázquez mostrouse publicamente partidario da candidatura da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, polo que apuntou que non se sente "representado nin representante" do "proxecto" de Pedro Sánchez, aínda que admitiu que continuará traballando polo partido.

Ademais, opinou que as primarias son "un punto de partido" e non "un punto de chegada". "Tamén (Xoaquín Fernández) Leiceaga gañou aquí en Galicia as primarias e logo cultivou os peores resultados", apostilou.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ

Tras isto, cargou contra Pedro Sánchez, quen "levou" ao PSOE a "dúas derrotas electorais categóricas e provocou a brecha máis grande do socialismo español que se lembra nunca".

"Deséxolle o mellor ao socialismo de Madrid e de Galicia, pero temos un problema fundamental: as militancias camiñan nunha dirección e os cidadáns noutra, e verémolo nas próximas eleccións", manifestou Vázquez.

SITUACIÓN PSDEG

Así mesmo, en canto á incidencia que a vitoria de Sánchez poida ter no proceso interno que debe afrontar o PSdeG, o exsecretario xeral indicou que é necesario un proceso de integración pero que, con todo, el "non ve integración por ningún lado".

"Hai xente que está encantada de ser o último da fila en lugar de ser primeiros. E ao meu ese proxecto político non me interesa para nada", aseverou.