O presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, felicitou este luns a Pedro Sánchez, quen, tras vencer a Susana Díaz e Patxi López nas primarias con algo máis do 50 por cento dos votos, obtivo "unha lexitimidade indiscutible". Pola súa banda, a alcaldesa lucense, Lara Méndez, apelou a "pechar filas" en torno ao novo secretario xeral do PSOE.

En primeiro termo, o tamén alcalde da Pontenova sinalou o proceso democrático do PSOE, "único" entre os partidos españois, para elixir "libremente" o seu líder. E, tras opinar que "a transparencia" estimula a participación, pois roldou o 80 por cento, transmitiu un "sincero parabén" ao madrileño.

Así é que hoxe o PSOE ten, segundo as súas palabras, un líder "cunha lexitimidade indiscutible que lle dá toda a forza e responsabilidade para devolver a esperanza á sociedade". "Estou convencido de que Sánchez, co apoio de todos e cada un dos militantes, devolveranos o estado de dereitos, de oportunidades, de benestar e de igualdade que a dereita máis arcaica, o PP, arrebatounos", sentenciou.

Pola súa banda, a alcaldesa de Lugo tamén puxo o foco na "elevada" participación neste proceso interno, que se celebrou con "normalidade" e que deu como resultado "un apoio importante" a Pedro Sánchez. "Agora", proseguiu, "toca seguir traballando para ser alternativa ao PP".

Devandito isto, sen deixar de chamar a "buscar a unidade do partido, a integración" e a "sumar todos en torno ao secretario xeral", Lara Méndez aplaudiu que en breve se porán en marcha os procesos de primarias e congreso en Galicia. E é que, ao seu xuízo, é fundamental dotar ao partido de estruturas, e que estas sexan "integradora", tendo en conta que a ausencia das mesmas "debilita" á organización.

XA NON DECIDIRÁN "OS NOTABLES"

Finalmente, o exconcejal José Luís Díaz, quen participou de forma activa na campaña de Sánchez en Lugo, puxo en valor que a vitoria do madrileño implica que non decidan "os notables" senón "a militancia" do PSOE.

"Supón que a militancia volve decidir en aspectos importantes como pode ser o nomeamento dun secretario xeral ou os membros dunha executiva, e tamén na decisión de se un secretario xeral debe deixar ou non o seu cargo", remachou.

De feito, ao seu entender, as primarias serviron para "restituír" ao secretario xeral e para "reposicionar ao PSOE na zona que ocupa, que é a esquerda e o progresismo".

Tras constatar que Sánchez venceu de forma "esmagadora", a pesar de que Patxi López "restoulle algúns votos", o exedil fixo un chamamento a "conseguir a unidade do partido" e a "integrar".