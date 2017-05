Puy (PPdeG) subliña o protagonismo da área sanitaria no pleno desta semana, no que comparecerá Almuiña

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, subliñou o protagonismo da área sanitaria no pleno desta semana, no que comparecerá o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para informar do novo modelo de atención e as "melloras" na Atención Primaria en Galicia.

Pedro Puy en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Ademais, debaterase a toma en consideración da "primeira iniciativa lexislativa popular (ILP) desta lexislatura", relativa á creación do hospital público e único de Pontevedra mediante a ampliación do Hospital de Montecelo.

Así mesmo, tras a reunión de grupo dos luns, Puy destacou que os populares defenderán unha proposición non de lei instando a demandar ao Executivo central a "mellora e clarificación" da regulación da publicidade sanitaria, no relativo a centros, establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos.

O PP tamén exporá outra iniciativa de impulso relativa a promocionar e manter as axudas na área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago "como mínimo ata o ano 2020".