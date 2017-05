Sindicatos piden aos pais ourensáns que os seus fillos non acudan ás 'reválidas' de Primaria e ESO

A Plataforma en Defensa do Ensino en Ourense fixo un chamamento aos pais dos alumnos de 3º e 6º de Primaria e de 4º de ESO para que os seus fillos non participen nas probas de diagnóstico, as chamadas 'reválidas', que terán lugar os días 23 e 24 de maio e 30 e 31.

Nunha rolda de prensa, os portavoces de Comisións Obreiras, UXT e STEG convidaron aos pais a cubrir o xustificante facilitado por Confapa ás Anpas para que os seus fillos non realicen estas probas.

En especial cominaron a boicotear os exames de 3º de Primaria, por considerar que "someterán a unha tensión innecesaria" a nenos de oito anos de idade, e porque o seu resultado "constará no expediente" dos alumnos, a pesar de que non teñen en conta as especificidades de cada centro ou dos estudantes.

Desde a Plataforma para ou Ensino alertouse de que, nun futuro, as 'reválidas' de 3º de Primaria poderían "limitar as opcións de cursar estudos superiores aos nenos que obteñan malos resultados e "condenarán a unha parte do alumnado ao fracaso escolar e á exclusión".

Borja Campos, do sindicato CC.OO. lembrou que actualmente non contan no expediente "grazas ás mobilizacións da comunidade educativa" e á folga do pasado 26 de outubro "apoiada polos sindicatos de profesores". "Sen esta presión social as probas terían plena validez", dixo o portavoz de CC.OO..

Por este motivo volveu a pedir unha nova implicación dos pais para evitar "un pacto de partidos políticos" que non escoite as reclamacións da comunidade educativa.

MENOS ABSENTISMO CADA ANO

Os portavoces dos sindicatos descartan que os índices de "absentismo" nestas probas alcancen as cifras de anos anteriores porque "as protestas dos pais centráronse especialmente nas reválidas de 4º e 6º curso" e os exames no curso máis baixo "pasaron máis desapercibidos".

Campos lembrou que en 2015 Ourense foi a provincia onde houbo un maior absentismo "cunha media do 80% de alumnos" que non fixeron as probas, cifra que nalgunhas aldeas do rural ascendeu ao 100%; mentres que en 2016, o índice foi dun 60%.

Para este ano prevense cifras máis baixas, sobre todo porque cada vez son menos os concellos que ofrecen aos pais alternativas para os seus fillos, como un servizo de gardaría, durante os días que se realizan as probas.

Os portavoces sindicais tamén criticaron que os exames consisten nunhas probas unitarias para toda Galicia, que non ten en conta as características e sistemas de formación de cada centro. Así, alertaron de que "se lles podería examinar por cousas que aínda non viron" nos seus programas formativos.

Tamén denunciaron que as probas "non teñen en conta as necesidades específicas do alumnado con especiais dificultades".

Neste sentido lembraron que nas anteriores convocatorias deixouse aos 20 minutos antes da proba para adaptar os cuestionarios a nenos con necesidades especiais, como dislexia.

"Isto non é unha forma de atender á diversidade. Así se xera unha frustración nos nenos", concluíu Outeiriño.