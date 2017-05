Un proxecto galego desenvolve produtos alimenticios para revalorizar especies descartadas polas frotas

O Instituto de Investigacións Mariñas do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e a Asociación de Armadores de Marín presentaron este luns os resultados do proxecto 'Valdescar', polo que desenvolveron produtos alimenticios de calidade e valor engadido a partir de distintas especies descartadas polas frotas pesqueiras e que se inclúen nos TACs e cotas.

Foto: Resultados Valdescar | Fonte: Europa Press

Segundo destacou o xerente da Asociación de Armadores de Marín, Juan Carlos Martín, o proxecto xurdiu en 2015 ante os descartes que imporá a Política Pesqueira Comunitaria, co obxectivo de buscar "alternativas para conseguir unha produción de valor engadido" e ampliar a comercialización de especies que actualmente se descartan e teñen excedentes de cota.

As especies sobre as que se traballou son a xarda, faneca, rubio, bacaladilla e escarapota, todas elas elixidas atendendo ao interese dos armadores, as propiedades nutricionais, as características físico-químicas e organolépticas, a masa crítica --potencial para ofertar á industria--, e a estabilidade no aprovisionamento desas capturas.

Así as cousas, seleccionáronse as especies descartadas de interese, recompilouse información sobre os volumes de descártelos, establecéronse protocolos de identificación e acondicionamento a bordo, e comprobouse o nivel de aceptación das especies mediante o envío de mostras a cinco empresas da industria transformadora.

Estas especies foron descabezadas e evisceradas; separouse o músculo da pel e as espiñas; e a carne lavouse, escurriuse e picouse, e dispúxose en bloques para ser remitidas ás empresas.

Entre os produtos que se crearon inclúense hamburguesas, nuggets e varitas, e sobre eles realizáronse estudos e catas que puxeron de manifesto a súa "viabilidade" e posibilidade de comercialización.