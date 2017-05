A presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, recoñeceu este luns o "apoio moi relevante" obtido por Pedro Sánchez nas primarias do PSOE, e sinalou que o novo secretario xeral do partido "ten que tomar o temón e comezar a tomar decisións para recuperar a credibilidade da cidadanía".

Abel Caballero, Susana Díaz e Carmela Silva | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, a socialista (que, xunto con Abel Caballero, foi unha das grandes valedoras de Susana Díaz en Galicia) reivindicou o "exemplo de democracia" que deu o PSOE neste proceso. "Xa me gustaría a min que todos os partidos, os tradicionais e os novos, seguisen este modelo", subliñou, e expresou o seu desexo de que as primarias socialistas sirvan "para democratizar máis a vida doutros partidos políticos" aos que "queda moito camiño por percorrer para parecerse ao PSOE".

Carmela Silva afirmou que, como persoa "profundamente democrática", debe recoñecer publicamente a vitoria de Pedro Sánchez, que "obtivo un apoio moi maioritario" da militancia. Con todo, precisou que, "como persoa de principios", sente "orgullosísima" de dar o seu respaldo a Susana Díaz nas primarias.

"É unha gran líder, unha muller con moita forza, convicción, profundamente socialista e fai unhas políticas en Andalucía que xa me gustaría a min que se fixesen en Galicia", proclamou, e engadiu: "Asumo o resultado con profundo respecto, pero co orgullo de apoiar a Susana Díaz. Eu non me escondo".

SEN "TRISTEZA"

A presidenta da Deputación negou sentir "tristeza" polos resultados, xa que "en democracia, o que perde e non o asume coa elegancia que merece a política de nivel, non debería estar en política". "Eu son unha persoa que merezo estar en política porque son profundamente democrática e acepto sempre o resultado das urnas, que falaron con claridade", sentenciou.

Finalmente, Silva avanzou que, a partir de hoxe, non falará "nada" sobre cuestións internas do PSOE, e manterase "á espera" das decisións da nova dirección, coa confianza de que o partido "recupere a credibilidade".