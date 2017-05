O secretario comarcal de UU.AA no Ribeiro (Ourense) Carlos Basalo pediu este luns á Xunta que "deixe de mirar a outro lado" e aprobe axudas directas para que os produtores afectados polas intensas xeadas de abril e maio poidan afrontar a recuperación dos viñedos.

Tamén reclamou ao Executivo galego a posta en marcha de axudas fiscais, como créditos brandos; unha condonación da débeda coa Seguridade Social durante un semestre e que os seguros "se adapten á realidade" do sector produtivo galego.

Nunha rolda de prensa na sede provincial do sindicato UXT, Basalo lembrou que mañá martes haberá unha manifestación polas rúas da cidade para reclamar á Xunta unha "resposta" ás peticións de axuda por parte dos produtores de viño, castaña e mel afectados polas xeadas.

MANIFESTACIÓN POLAS RÚAS DE OURENSE

A manifestación partirá ás 11,00 horas da rúa Remedios, pasará por cálea Concello, fronte á subdelegación de Goberno e rematará na Avenida da Habana, fronte á delegación territorial da Xunta.

Desde Unións Agrarias confirmouse a presenza de produtores do catro Denominacións de Orixe ourensás, da vertente lucense da Ribeira Sacra e de produtores de castaña e mel.

Basalo explicou que a manifestación collerá a testemuña das marchas que tiveron lugar en Ribadavia (13 de maio) e en Viana do Bolo (19 de maio) co obxectivo de que a Xunta comprometa unha solución aos afectados.

"Se en próximas semanas non hai unha solución haberá manifestacións ou outro tipo de accións máis duras", prometeu o responsable de UU.AA. no Ribeiro.

ANTECEDENTES DE AXUDA ECONÓMICA

Desde o sindicato agrario pídese á Xunta que "deixe de enganar á opinión pública" cando afirma que non se poden aprobar axudas directas e lembrou que o pasado mes de agosto, tras unha granizada na Ribeira Sacra, axudouse aos produtores.

Desde UU.AA. pídese que estas axudas sexan por un importe de 7.500 euros por hectárea e cun máximo de 15.000 euros por produtor, para afrontar os gastos extras que teñen que afrontar este mes "en podas e tratamentos" para evitar que se sequen as plantas.

Ante a certeza de que este ano non haberá colleita de uvas tamén reclamou que se condonen as cotas da Seguridade Social durante un semestre e que se poñan en marcha axudas fiscais "a través de créditos brandos do Igape".

DISPOSICIÓN DO SECTOR A FALAR DE SEGUROS

Tras estas medidas "de choque" desde o sindicato confírmase a disposición do sector para falar da posta en marcha de seguros agrarios, tal e como veu insistindo o Executivo galego nas últimas semanas.

Neste sentido Basalo demandou á Xunta unha solución para que os seguros "adáptense á realidade das explotacións galegas" e non repitan un esquema que "pode funcionar noutras Denominacións de Orixe" pero que non ten nada que ver co sistema de pequenas leiras que existe en Galicia.