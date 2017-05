A patronal pontevedresa reclama a inclusión dos portos de interese xeral no Corredor Atlántico

A Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra acolleu este luns a reunión mensual da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que debateu a inclusión dos portos de interese xeral no Corredor Atlántico como proposta a elevar ao Cumio Ibérico que se celebrará os próximos 28 e 29 de maio.

Segundo explicou Jorge Cebreiros, presidente da CEP, tamén se demandará neste cume que a liña ferroviaria que une A Coruña con Vigo esténdase ata O Porto a través do Eixo Atlántico, a chegada do AVE a Vigo por Cerdedo e do tráfico ferroviario de mercadorías entre Galicia e o Norte de Portugal.

Cebreiros cre que se non se aproveita a revisión de 2018 e 2020 do Corredor do Noroeste e do Corredor Atlántico, "quedaremos de novo desconectados dos investimentos que un Plan Junker poida traer para Galicia e para o Norte de Portugal", alertou.

"Aquí temos que ir todos da man", recomendou en referencia a empresarios e administracións españolas e lusas. "Non entendemos a Portugal como un competidor no curto e medio prazo, senón como un colaborador", engadiu.

O encontro deste luns propiciou ademais que os membros do comité directivo da CEP tivesen a oportunidade de coñecer en profundidade o funcionamento do Porto de Marín de man do presidente da Autoridade Portuaria, José Benito Suárez Costa, antes de realizar un percorrido polas súas instalacións.

A Cebreiros sorprendeulle especialmente descubrir que o porto de Marín "podería crecer 40 hectáreas máis" respecto da demanda empresarial que ten e sinalou que "é unha pena que non poida facelo por razóns naturais".

Ponderando os seus "máis de 2.400 postos de traballo" e 700 millóns de euros de movemento económico anual. A visita do comité directivo da CEP a Marín foi organizada conxuntamente pola Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE Pontevedra) e a Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (Aempe).

DESLOCALIZACIÓN

O presidente da patronal pontevedresa tamén sinalou que desde a CEP constataron "que non existen empresas que se estean deslocalizando" a Portugal, e circunscribiu os "investimentos" de empresas galegas a novas áreas de chan industrial portugués por razóns de "prezo" máis barato no país veciño fronte á limitación que ao seu xuízo teñen os polígonos industriais pontevedreses por non poder vender o chan "por baixo do prezo de custo".

Cebreiros cre que nesta limitación administrativa deberíase valorar non só o prezo por metro cadrado senón tamén introducir neses elementos de custo os postos de traballo que se crean, o retorno económico que xeran ou a reestruturación do territorio. "É posible que teñamos que ser máis imaxinativos", dixo.

Ademais o presidente da CEP cre que "non somos competitivos por velocidade" xa que o procedemento administrativo en Portugal é moito máis áxil en canto a trámites que facilitan que unha empresa que quere implantarse póidao facer con rapidez, mentres que en Galicia alónganse, afirmou Jorge Cebreiros.

Finalmente a patronal alertou que a auténtica competencia "vai ser o Norte de África" xa que eses destinos "si que son low cost".