Empregados de Hijos de Rivera e as súas familias percorren a Ruta do Lúpulo

Máis de 75 empregados de Hijos de Rivera coas súas familias realizaron este domingo a Ruta do Lúpulo Gallego camiñando por varios percorridos de sendeirismo na zona de Abegondo (A Coruña) onde se atopan as plantacións das que procede o lúpulo co que elaboran algunhas das súas cervexas, segundo informa a empresa.

Esta xornada de lecer cun carácter deportivo enmárcase dentro do programa Empresa Saudable "polo que a compañía galega leva varios anos expondo unha ampla gama de propostas que inciden no benestar físico, mental e social dos empregados", engade.

Baixo a lema, 'Tu Salud es la Estrella' Hijos de Rivera desenvolve un Plan de Saúde Integral baseado no fomento da actividade física e o deporte, a difusión de hábitos saudables e prevención de hábitos tóxicos e a mellora de factores psicosociais na contorna laboral.

Rutas en bicicleta ou camiñando, talleres de pilates ou mindfulnes, clases de cociña saudable, formación para o control da tensión e a xestión do tempo son só algunhas das propostas nas que participou o persoal de Hijos de Rivera no último ano no marco deste programa.