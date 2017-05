CSIF insta á Deputación da Coruña a incorporar os GES ao Consorcio Provincial de Emerxencias

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) instou á Deputación da Coruña a incorporar aos Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES) ao Consorcio Provincial de Salvamento e Emerxencias. Para iso iniciarán unha rolda de contactos cos grupos políticos con representación no organismo provincial para solicitar o seu apoio.

Así o explicou a Europa Press o presidente provincial do sector de Administración Local do sindicato, Alfonso Espiñeira, coincidindo coa presentación desta proposta para a incorporación ao Consorcio do persoal, integrada por 84 traballadores dun total de sete Grupos de Emerxencia (Brión, Mugardos, Ponteceso, Padrón, Curtis, Ortigueira e Muros).

Destes grupos, lembrou que están financiados nun 60% pola Xunta de Galicia, un 20% pola Deputación e outro 20% polos concellos. Con todo, sinalou que a súa intención é reclamar que, do mesmo xeito que ocorre no caso da Deputación de Lugo, segundo expuxo, o 20% que agora abonan os municipios asúmao a institución provincial coruñesa.

"PRESIÓNS" A TRABALLADORES

"Para que non dependan do político de quenda", sinalou Alfonso Espiñeira ao denunciar "presións" por parte dalgúns alcaldes a traballadores. En concreto, citou o exemplo de Ponteceso onde dixo que puxeron os feitos en coñecemento de Fiscalía. A iso, sumou a falta de material nalgúns destes grupos.

Por outra banda, incidiu en que se trata de "persoal laboral da administración local que presta un servizo esencial e que deberían ser funcionarios".