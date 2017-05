Unha mostra repasa a historia da informática na USC

O Colexio de Fonseca, da Universidade de Santiago de Compostela (USC), acolle este ano unha mostra que propón unha viaxe a través da historia da informática na propia institución académica.

Notas De Prensa Usc E Fotos. A Historia Dá Informática Na Usc, Nunha Mostra Non | Fonte: Europa Press

Comisariada polo profesor José Ángel Docobo, a exposición arrinca en 1969 co impulso do entón reitor García Carrido ao centro de cálculo propio, coa colaboración da Fundación Barrié da Maza.

Outro dos eixos da mostra será o Proxecto Telegal, que levou a informática aos ensinos de primaria e secundaria de Galicia.

A exposición incluirá, á súa vez, o primeiro computador analóxico que tivo a USC e paneis didácticos que explicarán as características e partes básicas dos computadores, ademais da evolución da informática desde os anos 70 ata a actualidade a partir dun compendio de aparellos dos 80 e 90 e distintos soportes de almacenamento de datos.

A mostra poderá visitarse durante todo este ano entre as 12.00 horas e as 20.00 horas de luns a venres, e os sábados ata as 15.00 horas.