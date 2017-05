Os portavoces do grupo do Partido Popular na Deputación de Pontevedra, Nidia Arévalo e Ángel Moldes, achacaron "as risas, os insultos e a prepotencia" do goberno provincial (PSdeG-BNG) como o detonante na ruptura do tripartito do Concello de Sanxenxo.

Nidia Arévalo destacou que o rexedor Gonzalo Pita (SAL) "dimite tras non ser atendido, escoitado e, o que é máis grave, tras ser insultado" criticando que a presidenta da Deputación, Carmela Silva, "faltou ao respecto ao alcalde de Sanxenxo" e que, mentres o deputado de infraestruturas, Uxío Benítez "dicíalle que era novato e outro o acusou de baixarse os pantalóns diante dos veciños, ela calaba".

"Esas declaracións trouxeron moitas risas entre os deputados do Goberno. Unha actitude de risa, de falta de respecto e de prepotencia que foron o detonante da ruptura".

Nesta mesma liña pronunciouse Ángel Moldes quen sinalou que "un goberno non rompe por 19 prazas de estacionamento", en referencia ás discrepancias xurdidas no seo do goberno municipal co proxecto de reforma da avenida Luís Rocafort. "Un goberno rompe cando non se atende, cando se insulta e cando non se lle dá nin respostas nin solucións", engadiu.

Ademais, lamentou que "esta é a primeira vez que a Deputación fai unha obra directamente e colabora para destruír un goberno", incidindo en que o rexedor local solicitou unha reunión na Deputación que non foi atendida e que a plataforma de afectados pola reforma desta avenida pediu a Silva que intercedese.

"Ela estivo desaparecida, e con todo falou cando xa tiñan o goberno perdido", insistiu. Por iso, os populares pediron a Carmela Silva "que reflexione e que tome o consello que Susana Díaz, a candidata que tanto defendeu, deulle a Pedro cando lle dixo: o teu problema non son eu, o teu problema es ti".