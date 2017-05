Pilar García Negro entrega a Santalices o seu libro 'Himno galego: Unha historia parlamentar (inconclusa)'

A exdiputada e profesora da Universidade da Coruña Pilar García Negro entregou este luns ao presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, o libro 'Himno Galego: unha historia parlamentar (inconclusa)', do que é autora.

García Negro, con Santalices e outros membros dá Cámara | Fonte: Europa Press

O acto de entrega, celebrado non despacho do presidente do Parlamento, contou tamén coa asistencia dou portavoces parlamentarios do PPdeG, Pedro Puy; de En Marea, Luís Villares; e do BNG, Ana Pontón. En representación do PSdeG-PSOE asistiu a vicesecretaria da Mesa, Concepción Burgo.

O presidente da Fundación Galiza Sempre e exdiputado do BNG, Francisco Jorquera, tamén participou non encontro.