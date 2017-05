De Guindos garante que o Goberno non interferirá na decisión de Bankia sobre Popular

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, asegurou este luns que o Goberno non interferirá na decisión de Bankia sobre unha posible operación de compra do Banco Popular.

Luís de Guindos tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

"A pesar de que o FROB, é dicir o Goberno, ten o 65% de Bankia e BMN non interferimos nunca en ningunha decisión de negocio e iso continuará así", salientou en declaracións aos medios á súa chegada á reunión de ministros de Economía e Finanzas da eurozona (Eurogrupo).

"O Banco Popular igual que convidou a outros bancos a analizar as súas contas tamén convidou a Bankia (...) e Bankia é completamente autónoma desde o punto de vista da toma das súas decisións", expresou tamén o ministro.

Do mesmo xeito, De Guindos evitou entrar en "análises especulativas" sobre o límite de Bankia para adquirir outras entidades, estipulado nas condicións do rescate bancario pactado coa Unión Europea.

Preguntado pola posibilidade de que esta operación se produza no verán, o ministro lembrou que xa hai unha consolidación "que está en marcha", a de Bankia e BMN. "Teñen que decidir as dúas entidades cal é a ecuación de troco e tomar as decisións que consideren oportunas, e aí o FROB non ten moito que dicir", sinalou.

Os ministros de Economía da zona euro tamén debaterán as conclusións preliminares da última misión de supervisión do rescate bancario español, que tivo lugar a finais de abril. En relación a este asunto, De Guindos remarcou que o informe demostra que o sistema financeiro español "está forte" e "é parte e é consecuencia da recuperación económica".

"Darei unha serie de datos sobre a situación do sistema financeiro en termos de créditos morosos, rendibilidade, reestruturación realizada e investidores individuais que detentan débeda subordinada que creo que pon de manifesto que en España se fixo un esforzo importantísimo", explicou.

As RECOMENDACIÓNS DE BRUXELAS SON "PERFECTAMENTE ASUMIBLES"

Con respecto ás recomendacións que leste mesmo luns publicou a Comisión Europea, o responsable de Economía do Goberno afirmou que son "perfectamente asumibles" e "forman parte do que é o núcleo central da estratexia de política económica do Goberno español".

De Guindos recalcou o "tres cuestione fundamentais" que recollen as recomendacións, que son o cumprimento do déficit público, a mellora das políticas activas de emprego e "a relación entre os diferentes sistemas de emprego públicos" e "aspectos máis concretos" como a lei de unidade de mercado, o investimento en investigación e desenvolvemento e a educación.

"Evidentemente España ten que continuar reducindo o seu déficit público e iso vai ocorrer este ano, cando imos ir ao 3,1%, e o ano que vén estaremos por baixo do 3%. É algo co cal nos comprometemos e é bo, non soamente porque nos comprometemos, senón porque é bo en si mesmo", defendeu.