Dionisio Pereira lanza un libro ao redor do proletario compostelán

A Fundación 10 de Marzo, vencellada ao sindicato Comisións Obreiras, en colaboración coa Deputación da Coruña, presenta a segunda edición do libro 'José Pasín Romero: Memoria do proletariado militante de Compostela', do que é autor o historiador Dionísio Pereira. O libro será presentado mañá martes, día 23 de maio, ás 20 h, na libraría Couceiro de Santiago de Compostela.

Dionisio Pereira | Fonte: X. Bocixa

Dionísio Pereira, un dos mellores coñecedores da historia do movemento obreiro galego, especialmente o anarquismo. Estuda neste libro a figura de José Pasín Romero, líder obreiro compostelán que foi concelleiro de Santiago e membro dunha familia, a dos Pasín, indisolublemente vinculada á Compostela do século XX.

A biografía que redacta Pereira supera a vida do personaxe estudado, o que é unha característica das mellores investigacións biográficas. Por iso, polas páxinas desta «memoria do proletariado militante» pasean tanto os avatares vitais de Pasín Romero como os das organizacións obreiras —e non só— da capital de Galicia.