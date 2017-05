As empresas Frida, Ladybug, Numax e Vaca Films promoven o cinema galego no Marché du Film de Cannes

As empresas galegas Frida Films, Ladybug Films, Numax Distribución e Vaca Films están a participar no Marché du Film do Festival de Cannes, que se desenvolve ata o vindeiro venres, para promocionar o cinema galego.

A presenza galega neste mercado conta co apoio da Consellería de Cultura, mediante o programa de internacionalización e promoción do audiovisual galego que a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) desenvolve xunto co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Aínda que con diferentes obxectivos concretos, as accións deste catro empresas no Marché du Film teñen como común denominador a procura de oportunidades financeiras, de coprodución e compra-venda para os seus novos proxectos audiovisuais.

Frida Films, por exemplo, foi convidada a participar nos foros de coprodución e negocio Cinéfondation L'Atelier e Producers Network, á vez que traballa no peche de vendas internacionais para 'Trote', primeira longametraxe do director Xacio Baño, e na procura de acordos de coprodución para novos proxectos en fase de desenvolvemento.

En canto a Ladybug, o pasado venres tivo a oportunidade de mostrar as primeiras imaxes da película de animación 'Memorias dun home en pixama', que se atopa actualmente en proceso de postprodución. Outros títulos cos que Ladybug viaxou ao Marchei du Filme na procura de acordos e contactos son 'As dez últimas', en preprodución, e 'Dinogames' e 'Skizo', ambas as en fase de desenvolvemento.

Os representantes de Numax, pola súa banda, está a asistir aos encontros profesionais nos que se debaten as novas tendencias de exhibición e distribución independentes, ademais de coñecer os títulos máis sobresalientes que se estrearán o ano que vén no circuíto de salas de face á programación no Cinema Numax de Santiago.

Tamén Vaca Films está a manter reunións co obxectivo de pechar acordos internacionais para proxectos que ten en fase de desenvolvemento como 'Feedback', 'Quen a ferro mata', 'La ley de plomo' ou 'Kidnapped'.