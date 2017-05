O Hospital Cunqueiro de Vigo adapta a área de boxes de Urxencias para mellorar a intimidade e condicións de traballo

O Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo adaptou a área de boxes do seu servizo de Urxencias, de forma que reordenou e delimitou a superficie espacial para mellorar a intimidade dos pacientes e as condicións de traballo do persoal.

Foto: Boxes Eoxi Vigo | Fonte: Europa Press

A Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo agradeceu a todo o persoal do servizo a súa colaboración neste proceso, "xa que grazas ao seu apoio e implicación absoluta foi posible a execución desta actuación coas máximas garantías, nun tempo marca e sen ningún impacto organizativo ou asistencial".

A optimización desta zona, que se estreou leste mesmo luns, enmárcase no Plan de Mellora e Escoita Activa posto en marcha pola EOXI de Vigo, polo que se recollen opinións dos usuarios para introducir melloras nos distintos servizos.

Unha vez concluída a primeira fase do proxecto global de melloras en Urxencias valoraranse novas propostas para seguir adaptando o servizo, destacou o Sergas, que subliñou que esta área tamén experimentou "importantes incrementos dotacionais", con 30 profesionais máis tras a unificación das Urxencias do Xeral e o Meixoeiro.