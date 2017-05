A secretaria local do PSOE en Ferrol, Beatriz Sestayo, sostivo este luns que o resultado das primarias "respéctase e acátase", pois se trata dunha decisión "democrática", á vez que lamentou que "unha vez máis" unha muller non se faga co liderado do seu partido.

Beatriz Sestayo | Fonte: Europa Press

A pesar da súa preferencia por Susana Díaz, trasladou a través dos medios "unha mensaxe de felicitación ao gañador", Pedro Sánchez. "Xa o fixen persoalmente", indicou, antes de prometer "lealdade máxima" con el como fixo "sempre" cos líderes nados de primarias.

Ademais, dixo que espera que o madrileño "acerte, que xestione ben esa maioría" para "conseguir dunha vez" que o PSOE, "que leva tantos anos en friccións continuas, aprenda a estar unido e aprenda tamén quen é o adversario".

Finalmente, destacou a "altísima participación" dos afiliados socialistas nas primarias, que permite á súa organización --tal e como ela mesma salientou-- "dar un exemplo de democracia con respecto a outras forzas políticas".

REPERCUSIÓN EN FERROL

Ao fío diso, a preguntas dos xornalistas sobre o seu posicionamento en favor de Susana Díaz, Sestayo explicou que ela optou por quen cría que era "mellor para o partido", mentres "outros votan sempre pensando en quen vai gañar".

"Non son de votar a aparellos, sempre voto a conciencia e ás veces sabendo quen ten máis ou menos posibilidades, polo que sempre estou satisfeita, porque cando voto a unha persoa fágoo pensando que é a mellor para o partido", reafirmouse.

O que rexeitou é que ese apoio a Díaz poida ter consecuencias na executiva que ela lidera. "O que se votaba era o secretario xeral, e en Ferrol sempre votamos libremente", indicou.

É máis, a socialista ferrolá apuntou que "hai xente da actual executiva local, moi destacados, que votaron a Pedro Sánchez", pois a militancia "sabe distinguir" os procesos.

VALORACIÓN DE JORGE SUÁREZ

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, falou tamén sobre o resultado das primarias do PSOE para xulgar que Pedro Sánchez "non vai ser o revolucionario que vai cambiar todo o sistema", pero que Susana Díaz non era a opción que "mellor conviña aos intereses da esquerda deste país".

"Ábrese unha nova xanela que parecía xa pechada para conformar xa neste mandato un goberno de esquerdas no Estado", valorou o alcalde ferrolán, para quen "sería o esperado nunha cidade como esta, que depende tanto das decisións do Goberno central".

Por último, ironizou con que, no caso de que se presente a algún proceso, espera que "non" lle apoie "nunca" Beatriz Sestayo, dado que perdeu nos máis recentes dentro do seu partido. A iso, a socialista respondeulle que, "por coherencia", espera que "renuncie aos votos do PSOE que o manteñen na alcaldía".