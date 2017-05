A Asociación Berce celebra o sábado en Gondomar (Pontevedra) o festival a favor da infancia 'Sorrisos solidarios'

A Asociación de Iniciativa Social Berce celebra este sábado na localidade pontevedresa de Gondomar o festival 'Sorrisos solidarios', a través do que recadará fondos --coa entrada, as actividades e a súa tenda solidaria-- que destinará integramente a financiar as accións que realiza a favor da infancia.

Foto: Festival Berce Sorrisos Solidarios | Fonte: Europa Press

O evento, que arrincará ás 17,00 horas no Auditorio Lois Tobío de Gondomar, contará con talleres e inchables; cun concerto solidario de Magín Blanco, Ruí e Amigos; e cun contacontos con Voltereta e Volvoreta. Ademais, ás 22,30 horas haberá unha actuación de humor para adultos con Gossip Bufón.

A asociación destacou que todos os grupos e artistas participan de forma "totalmente desinteresada e solidaria", e tamén colaboran o Concello de Gondomar e a empresa de animación XQuatro. As entradas poden ser reservadas no teléfono 986.240.517 e no correo electrónico info@asociacionberce.org.

Asociación Berce ten en marcha actualmente catro casas de acollida --tres en Vigo e unha en Ourense-- nas que atende a nenos de 0 a 18 anos con problemáticas familiares ou persoais constitutivas de situación de risco ou desamparo; e, desde o pasado ano, desenvolve o proxecto 'Sorrisos por tiritas' no Hospital Álvaro Cunqueiro.