CIG-Saúde denunciou o peche de camas no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, así como de unidades "co 100% de ocupación ao longo do ano" e acusan ao Sergas de "non ter en conta a necesidade da poboación" nin "moito menos as necesidades do persoal".

Así, segundo un comunicado emitido este luns, a central nacionalista ironiza con que "o peche de camas" durante o verán é chamado "adecuación dos recursos de hospitalización á actividade asistencial".

"En realidade do que se trata é dun recorte máis", apostilou Carme Aira, de CIG-Saúde, quen denuncia que "a estas alturas" xa se sabe "cales son as mentiras do sistema para autoxustificarse: a maquillaxe de datos, as reticencias aos ingresos, as esperas non estruturais".

Tras isto, criticou que o Sergas comunique "o tanto por cento de camas que permanecen activas" pero non "o prexuízo que para pacientes e profesionais pode supor tal cuestión".

Ademais, alerta que o persoal "a estas alturas non sabe onde vai desenvolver o seu traballo durante o verán e, por encima, como sucedeu outros anos, acabarán sendo un 'pool' de substitución por toda a casa".