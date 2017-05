Ourense e Lugo están entre as provincias con menor número de roubos de coches en 2016, segundo unha clasificación de kelisto.es publicada este luns.

Neste sentido, Teruel foi (con 16) a provincia con menos roubos de coches en 2016, mentres Lugo ocupa o oitavo lugar (con 84 subtraccións) e Ourense, o noveno (con 93).

Con todo, mentres os roubos baixaron en Ourense en 2016 (-17%) desde os 112 de 2015 aos 93 de 2016, en Lugo hai un incremento do 17,7%, desde 63 a 84.

O número de automóbiles roubados en España situouse en 43.524 unidades, o que supón unha leve subida do 0,8% respecto ao exercicio anterior e representa o primeiro incremento no últimos cinco anos.

O portal de Internet indicou que o volume de vehículos subtraídos no territorio nacional experimentou unha significativa diminución do 54% no últimos nove anos, pasando de 94.875 unidades en 2007 ás 43.524 unidades de 2016.