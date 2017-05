O chef Alberto Lareo protagonizará un showcooking sobre cociña con algas dentro do 50 aniversario do CIFP Compostela

O Centro Integrado de FP Compostela acollerá o este martes, día 23 de maio, un showcooking-cata a cargo do cociñeiro Alberto Lareo, propietario do Manso Restaurante de Santiago, no que profundará na cociña con algas dentro das celebracións do 50 aniversario do CIFP.

Alberto Lareo CIFP Compostela | Fonte: Europa Press

Para esta clase maxistral, o cociñeiro contará co apoio de Antonio Muíños, copropietario da empresa galega Porto Muíños, pioneira na comercialización de algas.

Alberto Lareo elaborará en directo varios pratos, nos que empregará verduras, peixes e froitas. A asistencia é gratuíta, aínda que é necesario facer unha reserva previa na web do centro.

Os actos programados para este mes de maio en relación a esta celebración finalizarán o día 30 cun relatorio sobre 'O éxito empresarial en restauración. A figura do chef emprendedor'. Nesta xornada analizaranse varios casos de éxito ligados a cociñeiros de renome, como Sergi Arola, Pepe Vieira, Yago Pazos ou Marcos Cerqueiro.