A Deputación de Lugo acolle o martes unha xornada informativa sobre taxas ás eléctricas polo uso de dominio público

A Deputación de Lugo acollerá este martes ás 17,00 horas no salón de actos do Pazo de San Marcos unha xornada informativa sobre taxas ás eléctricas polo uso de dominio público. O Goberno Provincial, desde o departamento de Cooperación cos Concellos, puxo en coñecemento de todos os alcaldes da provincia a celebración desta iniciativa por se fóra do seu interese participar.

Esta xornada informativa xorde despois de que o Tribunal Supremo avalase nas últimas datas diversas sentenzas para a aplicación dun canon municipal ás compañías eléctricas pola utilización de espazo público dos concellos, tal e como indicou a Deputación nun comunicado.

A comezos de ano, continuou o ente provincial, o Supremo aceptou as taxas que o Concello de Arteixo (A Coruña) propuxo cobrar a estas compañías, segundo os metros cadrados que utilicen tanto no subsolo con canalizacións como no aire, con tendidos eléctricos.

Así, na reunión do martes participará un bufete de avogados experto nesta materia. E é que o obxectivo desta reunión é que os municipios lucenses dispoñan de toda a información para poder iniciar, se cabe, os procesos e trámites necesarios para poder facer efectivo o citado gravame.