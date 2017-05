Bicis no Obradoiro contra os atropelos

O vindeiro domingo, ás 11:00 horas, celebrarase unha concentración que partirá da Praza do Obradoiro en Compostela para pedir medidas que garantan a seguridade dos ciclistas, unha demanda de xustiza e máis tras os recentes tráxicos acontecementos das últimas semanas.

Accidente en marzo do 2016 entre Baiona e A Guarda que causou dous mortos. | Fonte: La Sexta

A iniciativa está promovida pola Federación Galega de Ciclismo e a Federación Galega de Tríatlon, xunto coas asociacións Pedaladas, Asciga (Asociación de Ciclistas Galegos), Compos Cleta, A Golpe de Pedal, Fundación ADO Moure Pro-Deporte e Stop Accidentes.

Á mesma hora, haberá mobilizacións semellantes no resto do Estado, e todas estas marchas aglutínanse baixo o mesmo lema: “Respecto. Non + Ciclistas Mortos. #PorUnhaLeiXusta".

O atropelo dun grupo de ciclistas na localidade valenciana de Oliva –saldado con tres mortos- foi o que desencadeou a convocatoria dunha gran concentración na praza do Concello de Valencia. Os ciclistas de Galicia súmanse a este acto e reuniranse nun escenario tan simbólico como o Obradoiro para que as súas reivindicacións teñan a maior repercursión posible entre a cidadanía. Unha delas é o respecto á distancia de separación de 1,5 metros nos adiantamentos.

As estradas galegas acumulan nos últimos anos sinistros tráxicos. Despois do brutal atropelo no mes de marzo do 2016 en Oia, na estrada que comunica Baiona e A Guarda, con dous falecidos, o mes pasado un ciclista perdía a vida en Poio.