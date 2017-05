Goberno, CCAA, municipios e organizacións de tráfico abordan este martes as reformas en materia de seguridade viaria

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, preside este martes 23 de maio o pleno do Consello Superior de Tráfico, que abordará as próximas reformas lexislativas para atallar a sinistralidade nas estradas e mellorar a seguridade viaria.

No Pleno participan, ademais de organismos e institucións pertencentes á administración do Estado, a administración das comunidades autónomas e a local, organizacións profesionais, económicas e sociais.

O Consello Superior de Tráfico é un órgano consultivo e de participación que ten como obxectivo impulsar e mellorar o tráfico, a seguridade viaria e a mobilidade sustentable, así como promover o acordo e colaboración entre as distintas administracións públicas e entidades que desenvolven actividades no ámbito da seguridade viaria.

A DXT xa anunciou o pasado 10 de maio durante a Comisión sobre Seguridade Viaria e Mobilidade Sustentable que se tomarían medidas de prevención e vixilancia co fin de evitar máis mortes nas estradas, sobre todo de ciclistas. Durante a Comisión, o director da DXT, Gregorio Serrano, avanzou que entre estas medidas estaría a eliminación "de maneira progresiva" dos exames teóricos en papel para obter o permiso de conducir, así como a instalación de inhibidores de frecuencia para evitar que os alumnos copien durante as probas.

O pasado 16 de maio, o ministro detallou, durante o Comité de Seguridade Viaria, cales serían estas medidas, entre as que destaca a retirada do carné de conducir a aqueles condutores reincidentes por delitos de alcol e/ou drogas.

Así mesmo, aprobouse a redacción dun Plan Especial para a vixilancia das condutas perigosas que cometan os condutores con respecto aos ciclistas. Tamén se acordou reforzar a vixilancia de estradas onde hai unha maior presenza de ciclistas, nas que se incrementarán o número de controis por alcol e drogas, que a DXT prevé que aumenten en 100.000 no caso dos controis de alcol, e en 30.000 de drogas.

Un total de 347 persoas faleceron nas estradas españolas no primeiro cuadrimestre de 2017, o que significa 14 vítimas mortais menos que no mesmo período do ano anterior (un 3,8 por cento menos). Pola contra, o número de accidentes, un total de 314, aumentou respecto o ano anterior, cando se rexistraron 306.

O ano 2016 pechou con 1.160 mortos nas estradas españolas, o que supuxo un aumento de 29 falecidos (2,6 por cento máis) respecto da cifra total do ano 2015, cando 1.131 persoas perderon a vida nas vías do territorio español.

MOTEIROS NON REPRESENTADOS

Pola súa banda, a Plataforma Moteira para a Seguridade Viaria (PMSV) manifestou, en declaracións a Europa Press, a queixa pola súa exclusión desta reunión. "Non estamos representados e temos dereito a estalo", lamentou a vicepresidenta da plataforma, María José Alonso.

Segundo asegura, a resposta da DXT á petición da súa participación no Pleno do Consello deste martes é que era "inviable" porque había "moita masificación". "Non é o noso problema a masificación", deféndese a vicepresidenta, que lembra que vén indicado na organigrama da DXT que quen deben compor este Consello son os organismos sociais, como é o caso de PMSV.

"Parece que somos os últimos da fila en todos lados", critica a vicepresidenta, que considera que na actualidade existe unha "pandemia" chamada "accidentalidade viaria".

Segundo Alonso, só unha asociación de motoristas forma parte deste Consello, a Asociación Nacional de Empresas do Sector Dúas Rodas (ANESDOR), entidade que, ao seu xuízo, representa aos fabricantes de vehículos de dúas rodas, e que representa "só a parte económica, pero non a social" do colectivo.

PMSV reclama especialmente que se modifique unha orde ministerial co obxectivo de que os sistemas de seguridade nas estradas sexan integrais. Esta modificación implica a colocación de sistemas similares aos denominados 'guardarrailes', pero que sexan instalados desde o chan. Deste xeito, segundo asegura Alonso, non só melloraría a protección dos motoristas, senón a de "todos os usuarios".