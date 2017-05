Ferido un mozo tras caerse da moto que conducía en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Un mozo motorista resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado na noite do luns tras caer da moto que conducía en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, un particular, pasadas as 22,00 horas do luns, solicitou a presenza das forzas da orde para un accidente de moto na Avenida de Cambados, preto do Centro Comercial de Vilagarcía.

O alertante indicou que estaban á espera dunha ambulancia para asistir ao motorista ferido. A partir de aí,o 112 Galicia solicitou a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil e os bombeiros tamén foron informados.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao ferido, un menor de idade, ao Hospital do Salnés, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.