Un incendio calcina un alpendre con ovellas no seu interior das que morreron dúas en Pantón (Lugo)

Os Bombeiros de Monforte extinguiron entre a noite do luns e a madrugada deste martes un lume que se propagou nun alpendre de animais situado na Pena, na localidade lucense de Pantón.

Aínda que non houbo danos persoais, dous das ovellas que se gardaban no interior morreron e ardeu a herba que había acumulada, segundo informou o 112 Galicia.

Segundo engadiu o CAE 112 Galicia, foi o mesmo dono quen, ás 23,30 horas do luns, indicou ao servizo de emerxencias que lle ardía a cuadra das ovellas.

A partir de aí, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros e á Guardia Civil. Sobre as 1,00 horas deste martes os membros do parque comarcal confirmaban a extinción do lume.