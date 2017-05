Os afiliados estranxeiros aumentan un 3,8% en abril en Galicia e sitúanse en 30.674

O número medio de afiliados estranxeiros á Seguridade Social en Galicia alcanzou os 30.674 en abril, o que supón un crecemento interanual do 3,84% por cento, segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Un traballador estranxeiro no seu posto de traballo | Fonte: Europa Press

Na Comunidade galega, 23.584 cotizan ao Réxime Xeral --deles 1.127 ao agrario e 3.131 ao de fogar--, 5.781 ao de Autónomos e 1.308 ao de Mar.

Segundo os datos publicados, 13.925 afiliados estranxeiros rexistrados en Galicia proceden da Unión Europea e 16.748 de países de fóra da UE.

Dos países da Unión Europea, 7.071 afiliados estranxeiros proceden de Portugal, 2.747 de Romanía, 1.260 de Italia e 599 de Francia. Mentres que de fóra, o grupo máis numeroso corresponde a Brasil, con 1.843; seguido de Marrocos, con 1.676; China, 1.463; Colombia, 1.338 e Venezuela, con 1.040.

TOTAL ESPAÑA

En España, a Seguridade Social gañou 58.152 cotizantes estranxeiros en abril, un 3,3% en relación ao mes anterior, ata situarse o número de inmigrantes en alta en 1.797.872 ocupados.

Con este avance, a afiliación de estranxeiros á Seguridade Social logra o seu mellor resultado nun mes de abril desde o ano 2005 e encadea tres meses consecutivos de incrementos despois de sumar en febreiro e marzo máis de 14.000 e 37.000 cotizantes estranxeiros, respectivamente.

Do total de estranxeiros en alta na Seguridade Social ao finalizar abril, 1.503.767 cotizaban ao Réxime Xeral; 289.400 ao de Autónomos; 4.547 ao do Mar, e 158 ao do Carbón.

En termos interanuais, a afiliación de estranxeiros aumentou ento dá España o pasado mes de abril en 114.781 persoas (+6,8%).

Do total de traballadores estranxeiros que cotizan no sistema da Seguridade Social, os grupos máis numerosos proceden de Romanía (327.008), Marrocos (231.120), China (97.686), Italia (92.384) e Ecuador (68.435). Séguenlles os que proveñen de Reino Unido (63.470), Bulgaria (59.180), Colombia (52.886) e Bolivia (49.052).