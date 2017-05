A Semana Santa incrementa un 33% os viaxeiros aloxados en hoteis galegos en abril

Un total de 375.901 viaxeiros aloxáronse en hoteis galegos durante o pasado mes de abril, unha cifra que supón un 33,6% máis que no mesmo mes do ano pasado pola influencia da Semana Santa.

Hotel en Santiago ocupación turística hoteleira turismo pernoctaciones | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE), durante o cuarto mes do ano hospedáronse en hoteis da Comunidade case 95.000 viaxeiros máis que en abril de 2016. Estas cifras están influenciadas pola Semana Santa, que este ano tivo lugar en abril, mentres que o pasado afectou aos datos de marzo.

Como é habitual, a maior parte dos viaxeiros aloxados nos hoteis galegos procedían do territorio nacional --273.404--, mentres que 102.498 eran estranxeiros.

Por provincias, a que rexistrou un maior número de viaxeiros aloxados nos seus hoteis foi A Coruña, con 176.199, seguida de Pontevedra, con 108.393. Ademais, 64.106 pasaron a noite nos hoteis de Lugo e 27.204 nos de Ourense.

CRECEN AS PERNOCTACIÓNS

Por outra banda, os hoteis galegos rexistraron en abril un total de 693.461 pernoctacións, o que supón un 44% máis que hai un ano --212.082 máis--.

Por provincias, 302.991 pernoctacións realizáronse en hoteis da Coruña, 235.863 en Pontevedra, 96.121 en Lugo e 58.486 en Ourense. A estancia media foi de 1,84 días.

A ocupación media que rexistraron este tipo de establecementos durante o cuarto mes do ano foi do 36,27% das súas prazas --45,99% das súas prazas en fin de semana-- e do 40,06% das súas habitacións.

En canto aos prezos, eleváronse 7,4 puntos, por baixo dos 9,4 puntos de media a nivel nacional. Os hoteis galegos ingresaron en abril 55,2 euros por habitación ocupada (un 11,1% máis) e 22 euros por habitación dispoñible (un 41,5% máis).

DATOS NACIONAIS

Os hoteis españois rexistraron 27,5 millóns de pernoctacións o pasado mes de abril, o que supón un 19,4% máis que no mesmo mes de 2016. Durante o catro primeiros meses do ano, as pernoctacións en establecementos hoteleiros aumentaron un 4% respecto ao mesmo período do ano anterior.

O aumento interanual de abril débese fundamentalmente ao aumento na demanda propia da Semana Santa, que se traduciu nun incremento do 33,7% das pernoctacións realizadas por residentes en España e dun 11,8% do non residentes en España.

Como en 2017 a Semana Santa celebrouse en abril e en 2016 en marzo, o INE cree conveniente analizar o período agregado marzo-abril. Neste bimestre obsérvase un aumento das pernoctacións do 6,3% respecto ao mesmo bimestre de 2016 (as de residentes aumentan un 6,5% e as de non residentes un 6,2%)

Segundo Estatística, a estancia media situouse no cuarto mes do ano en tres noites por viaxeiro, unha cifra similar (+0,8%) que abril de 2016.

En abril cubríronse o 61,4% das prazas ofertadas, cun descenso anual do 15,4%. O grao de ocupación por prazas en fin de semana aumenta un 16,1% e situouse no 68,2%.

A taxa anual do Índice de Prezos Hoteleiros (IPH) situouse no 9,4% en abril, 6,2 puntos máis que a do mes pasado e 6,1 puntos por encima da rexistrada hai un ano.

A facturación media por habitación ocupada (ADR) foi de 81,2 euros, un 11,1% máis en comparación con abril de 2016, e o ingreso por habitación dispoñible (RevPar), condicionado á ocupación rexistrada, alcanzou os 53,7 euros, cun incremento interanual do 20,8%.