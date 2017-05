(AM) Activo un incendio forestal en Melón (Ourense) e controlado o de Dozón (Pontevedra)

A Consellería do Medio Rural informou dun incendio forestal que se atopa activo no concello ourensán de Melón e que, segundo as primeiras estimacións, afectou a unhas 30 hectáreas de terreo.

O lume iniciouse sobre as 23,40 horas deste luns na parroquia de Quins, en Melón. No seu control traballan tres axentes, tres brigadas e catro motobombas.

Por outra banda, o departamento do Goberno galego deu por controlado o incendio iniciado ao mediodía deste luns, en tres focos simultáneos, no concello pontevedrés de Dozón.

Este lume, que comezou ás 16,30 horas na parroquia de Bidueiros, quedou estabilizado sobre as 19,20 horas e controlado pouco antes das 22,00. Segundo as estimacións provisionais, queimou unhas 30 hectáreas de monte raso.

Nos seus labores de control traballaron tres axentes, oito brigadas, cinco motobombas, unha pa e catro helicópteros.