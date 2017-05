Controlado o incendio forestal que queimou unhas 30 hectáreas en Melón (Ourense)

O incendio forestal que se iniciou na noite do luns no municipio ourensán de Melón quedou controlado na mañá deste martes, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

O lume iniciouse sobre as 23,40 horas do luns na parroquia de Quins, en Melón, e afectou a unhas 30 hectáreas de superficie, segundo as estimacións provisionais.

Nas tarefas de extinción deste incendio forestal, segundo datos do departamento de Medio Rural, traballan tres axentes, tres brigadas e catro motobombas.