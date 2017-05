Galicia expresa a súa “máis contundente condena” polo atentado de Manchester

Galicia acolleu este martes diversas concentracións en varias localidades nas que a cidadanía expresou a súa "máis contundente condena" polo atentado terrorista rexistrado na cidade británica de Manchester.

Minuto de silencio no Parlamento de Galicia polo atentado en Manchester. | Fonte: Europa Press

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, presidiu na Coruña a concentración fronte á Delegación, no que estivo acompañado polo subdelegado na Coruña, o xefe superior de Policía de Galicia, así como o persoal da Delegación e os cidadáns que quixeron sumarse a esta homenaxe.

En concreto, Santiago Villanueva expresou a súa "máis contundente" condena ao atentado e a solidariedade coas vítimas e as súas familias. Ademais, destacou que os corpos e forzas de seguridade do Estado, os Servizos de Información e outros organismos traballan "dunha forma intensa" para previr e erradicar esta secuela "con máis de 200 operacións e máis de 700 detidos desde o ano 2014".

Como testemuño de condolencia, as bandeiras no edificio da Delegación do Goberno ondean a media hasta desde as 10,00 horas deste martes e ata as 10,00 horas do 25 de maio de 2017, segundo indicou a Delegación do Goberno.

Tamén o pleno do Parlamento galego gardou un minuto de silencio este martes polas vítimas do atentado terrorista ocorrido en Manchester na noite do luns nun concerto de Ariana Grande.

Pasadas as 10,00 horas deste martes, o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, mostrou a condena da Cámara e trasladou a "solidariedade do pobo galego" ás vítimas e as súas familias.

Tamén concellos se sumaron á convocatoria en memora das vítimas do atentado. Así, en Vigo gardouse un minuto de silencio ás portas do Consistorio, en Praza do Rei, ás 12.00 horas. No acto participaron os concelleiros de PSOE, PP, e Marea de Vigo, encabezados polo alcalde olívico, Abel Caballero, e algúns traballadores do Concello.

CONDENAR A VIOLENCIA

Antes de empezar o minuto, o alcalde explicou que era un acto de repulsa polo atentado de Manchester, para condenar a violencia, e mostrar o afecto e condolencia ás vítimas e as súas familias. Non son declaracións textuais porque non fixo declaracións como tal.

Tamén na Coruña o rexedor herculino, Xulio Ferreiro, expresou, no marco dunha rolda de prensa, o seu condenado a este atentado e expresou a súa solidariedade coas vítimas. O alcalde acudiu tamén á concentración en María Pita.

A esta convocatoria de solidariedade coas vítimas e repulsa do atentado sumáronse numerosos concellos galegos, como os de Santiago, Ferrol e Lugo, entre outras.

Tamén as subdelegacións do Goberno en Lugo, Pontevedra e Ourense acolleron concentracións e minutos de silencio en sinal de duelo e solidariedade coas vítimas. E, así mesmo, as deputacións provinciais sumáronse a estas convocatorias de repulsa.