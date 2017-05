Pleno.- O PP rexeita unha ILP para que se blinde ao hospital único de Montecelo e que sexa 100% público

O Partido Popular rexeitou este martes a toma en consideración dunha iniciativa lexislativa popular (ILP) --apoiada por todos os grupos da oposición-- para que se blinde a creación do hospital único de Pontevedra mediante a ampliación de Montecelo e que se garanta que sexa 100% público.

No pleno da Cámara, Anxo Rincón, da Plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra, foi o encargado de defender esta iniciativa, apoiada por miles de firmas, para que se recolla por lei o compromiso de que haberá un único centro hospitalario en Montecelo "plenamente público e de xestión pública", á vez que se reclama que o edificio do hospital Provincial destínese a usos exclusivamente sanitarios.

Tras destacar que valora como unha "gran vitoria do movemento cidadán" que esta proposta puidese chegar ata o Parlamento, Anxo Recuncho denunciou as "carencias" que afectan "desde hai máis de 20 anos" á área de Pontevedra, que dá servizo a máis de 300.000 persoas.

Así, este membro da Plataforma SOS Sanidade Pública enumerou unha abundante lista de problemáticas existentes como os "colapsos recorrentes" nas urxencias de Montecelo, falta de camas e equipos, centros de saúde "deteriorados", estruturas asistenciais "escasas" para saúde mental e unha unidade de drogodependencia con "instalacións cheas", entre outras.

A isto únese un Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) con dous edificios "separados por quilómetros", que provoca "incomodidade" a pacientes e que os profesionais "perdan tempo", con "traslados continuos en ambulancias".

Esta iniciativa lexislativa popular reclamaba tamén o mantemento do uso sanitario do hospital Provincial, tras as obras necesarias, con servizos como urxencias extrahospitalarias, un hospital de día de dependentes, un centro de orientación familiar ou un centro de atención integral a drogodependentes.

REXEITAMENTO DOS POPULARES

O deputado Jacobo Moreira foi o encargado de defender a negativa dos populares a esta proposta co argumento de que unha ILP "non é un instrumento adecuado para garantir este obxectivo" do "Gran Montecelo", xa que non cre necesario un marco legal para "definir xeograficamente" o emprazamento de infraestruturas sanitarias.

A modo de exemplo, Moreira referiuse a a lei de saúde de Galicia, impulsada polo bipartito,que "non entra en ningún momento na localización" dos centros hospitalarios.

Por iso, pide "non lexislar por lexislar", posto que asegurou que "se están dando pasos importantes" en favor dun Montecelo único cunha "proposta xa en marcha".

Con todo, o deputado popular subliñou que esta é unha "iniciativa loable", pois di entender "perfectamente os receos" dos cidadáns, pero remarca que "se avanzou e moito" no obxectivo que perseguía a ILP desde o seu rexistro en maio de 2016.

A continuación, esgrimiu o convenio ratificado con "todas" as forzas políticas de Pontevedra para "levar a cabo a ampliación de Montecelo", onde a Xunta se compromete a que "será construído con fondos públicos", e que foi confirmado polo conselleiro de Sanidade na Cámara.

Ademais, o popular sostén que o Provincial manterá os usos sanitarios, "pero non é bo quedar atados", polo que xustifica "non vetar" outros empregos como poida ser o educativo.

POSTURA DA OPOSICIÓN

Luís Bará (BNG) foi o primeiro deputado da oposición en tomar a palabra para esixir ao PP que "o primeiro que terían que facer é pedir perdón" por "o fracaso da súa política sanitaria para a área de Pontevedra". Así, considera necesaria unha lei para a ampliación de Montecelo co fin de que "non haxa bandazos como os vistos nos últimos anos", porque "de momento se ten unha declaración de intencións e pouco máis".

Neste sentido, agradeceu o impulso cidadán a esta iniciativa, posto que "grazas á mobilización social" e a "a postura firme do goberno municipal de Pontevedra", que "non cederon ante a chantaxe do PP", conseguiuse que non se construíse o hospital de Monte Carrasco.

Ademais, Bará aproveitou para lembrar que o "maior adaíl" de Monte Carrasco foi "un señor que acaba de dar un golpe para ser alcalde de Sanxenxo", en alusión a Telmo Martín, Aquí, censurou que se destinaron "máis de 11 millóns de euros nese proxecto errado de Monte Carrasco".

Tras el, Julio Torrado (PSdeG) valora esta ILP como "a mellor solución e mellor camiño para o futuro gran hospital de Montecelo" a través dunha xestión pública na que "non ter decisións empresariais influíndo sobre o ámbito asistencial".

"Non fagamos unha ampliación de Montecelo para ter os mesmos problemas que temos agora", pediu Torrado, que cre que "un maior hospital ten que ter maiores servizos e máis persoal".

Marcos Cal (En Marea) reclamou a "necesidade de acometer a ampliación de Montecelo" tras "oito anos de abandono", mentres recrimina que "a palabra do PP non vale nada", polo que di non fiarse de "anuncios electorais" sobre o futuro hospital.

"Fagan caso das demandas da cidadanía que teñen mostrado unha e outra vez o rexeitamento á súa xestión da sanidade", ha demando Cal. Pon o exemplo das "queixas continuas" de pacientes no Álvaro Cunqueiro e cre que o PP busca "deteriorar un servizo público para que se beneficie o privado".

"A HISTORIA DEMOSTRA A TENDENCIA A PRIVATIZACIÓN"

Na súa quenda de réplica unha vez que o PP xa mostrara a súa negativa á iniciativa, Anxo Rincón explicou: "Se insistimos en querer lexislar é porque a historia nos demostra que a tendencia cara á privatización tense que controlar por lei".

Finalmente, referiuse a "exemplos moi próximos no tempo e o espazo" de ataque á sanidade pública. "Temos que seguir por este camiño, porque se non terminaremos como se terminou noutros lugares privatizando servizos", sentenciou.

LORES: "NESTES CONVENIOS CHOVE SOBRE MOLLADO"

Pola súa banda, en declaracións aos medios tras o debate na Cámara, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, lamentou que o PP non apoiase esta ILP, xa que é unha demanda "maioritaria da sociedade pontevedresa".

Sobre a argumentación do PP de que non é necesario que se blinde por lei o hospital único de Montecelo cando xa hai un acordo asinado, Lores avisou de que: "Neste tipo de convenios chove sobre mollado, porque xa asinei tres (convenios) e dous volvéronse atrás".

"Eu asinei xa tres convenios e non é que non me fíe do convenio que asinei co presidente, pero si que vou seguir este proceso para garantir que ao final se constrúa un hospital único en Pontevedra", deixou claro o rexedor.