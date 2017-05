Ferido un peón nun atropelo en Burela (Lugo) e unha muller nunha saída de vía en Cospeito

Un peón resultou este martes ao ser atropelado por un turismo que circulaba pola Avenida de Arcadio Pardiñas, no termo municipal lucense de Burela, e unha muller nunha saída de vía en Cospeito (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, o atropelo tivo lugar sobre as 12,20 horas deste martes. Foi Urxencias Sanitarias quen avisou do suceso ao servizo emerxencias que, á súa vez, pasou aviso á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Os membros do parque comarcal de Barreiros e do GES de Cervo tamén foron informados polo 112 Galicia.

O 061, en concreto, desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial que levou á persoa atropelada ao Hospital da Costa, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

Mentres, pasados uns minutos das 10,00 horas deste martes en Cospeito persoal sanitario informou ao 112 Galicia dunha saída de vía no punto quilométrico 3,500 da estrada LU-111.

Tras o aviso de Urxencias Sanitarias, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e informouse aos Bombeiros de Vilalba.

Ata o punto tamén se desprazou persoal do servizo de mantemento da estrada, que se encargou da limpeza da vía polos restos ocasionados.

O 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou á persoa ferida, a muller M.A.A.P., de 73 anos, ao Hospital Nosa Señora dúas Ollos Grandes, segundo sinalaron fontes sanitarias.