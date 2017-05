A Xunta de Galicia advertiu este martes de que a denuncia do convenio do transporte metropolitano por parte do goberno local de Vigo é, de facto, un "veto" á posta en marcha da área Metropolitana, e a evidencia de que "o alcalde denuncia algo que nunca cumpriu e que non ten vontade de cumprir".

Ignacio López Chaves en Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en rolda de prensa, o delegado territorial de Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, quen sinalou que "está claro que a vontade do alcalde é que Vigo non teña transporte metropolitano", e recalcou que a denuncia do convenio déixao sen efecto e, por tanto, "bloquea a área Metropolitana", cuxa posta en marcha está condicionada "á integración efectiva de Vigo no sistema de transporte metropolitano".

Sobre a posibilidade de negociar un novo convenio, o delegado da Xunta descartou esa vía xa que "non hai ánimo nin vontade de cumprir" e, ademais, "xa existía un acordo sobre o transporte" que Caballero "nunca cumpriu". "Por moito que fagamos non vai querer, é todo non, sempre buscando unha escusa", lamentou.

Por outra banda, acusou ao alcalde de Vigo de enganar "" á rexedores da área que lle apoiaron (Cangas, Moaña, Gondomar, O Porriño, Nigrán, Salceda, e Fornelos). "Que hai dos convenios bilaterais que ía asinar con eles?", preguntouse López-Chaves.