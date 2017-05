O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, instou este martes a asumir "con normalidade" as probas de avaliación da LOMCE e criticou o "posicionamento extemporáneos" en contra.

Así o dixo, en declaracións aos medios, coincidindo coa primeira xornada das avaliacións de sexto de Primaria e cuarto de ESO en Galicia.

Román Rodríguez lembrou que estas probas "levan tres anos" e que "non avalían coñecementos, se non competencias", polo que os centros "non teñen que facer nada" a maiores para preparalas.

Por iso, apuntou que "hai que empezar a ver isto con normalidade", do mesmo xeito que se fai "en moitos países de Europa" para ter "un diagnóstico" da situación educativa e implementar "medidas de mellora".

Do mesmo xeito, criticou os "posicionamentos extemporáneos" que se opoñen a estas probas e que "nada ou pouco benefician ao conxunto do sistema educativo".

DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

Román Rodríguez asegurou que as probas de avaliación da LOMCE buscan "mellorar" a educación a través dun "diagnóstico" da situación coa idea de "implementar medidas correctoras".

Cunha "metodoloxía moi semellante" ao informe PISA, estas probas posibilitaron, destacou o conselleiro, pór en marcha "un importante número de contratos programa para cubrir as carencias que se detectan".

"Nos dous últimos anos fixémolo, puxemos en marcha iniciativas de reforzo e os datos, aos poucos, vannos dando a razón", apuntou, destacando a mellora dos índices do informe PISA e a redución do fracaso escolar, entre outras cuestións.