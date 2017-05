A Plataforma Galega en Defensa do Ensino cifra en máis do 80% os alumnos que non realizaron a proba de 6º e 4º de ESO

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público cifrou este martes en máis dun 80% os alumnos convocados ás probas de avaliación de 6º de Primaria e 4º de ESO que non acudiron a realizalas.

Reválidas LOMCE concentración da Plataforma | Fonte: Europa Press

Membros da plataforma concentráronse ante a Consellería de Cultura e Educación, en Santiago, para volver reclamar a derrogación da LOMCE e a eliminación destas probas, coincidindo coa primeira xornada das avaliacións de 6º de Primaria e 4º de ESO, que este ano se realizarán a modo de "mostraxe" nun 15% dos centros galegos.

Anxo Louzao, portavoz da plataforma, lembrou que as entidades sociais fixeron, como en anteriores ocasións, un "chamamento" ás familias para que "non envíen aos seus fillos" a realizar estas probas, que "pretenden ser reválidas".

Louzao mostrouse satisfeito co resultado desta convocatoria, xa que, segundo as súas cifras provisionais, máis do 80% dos nenos convocados a estas probas non acudiron a realizalas e mesmo se deron casos de "centros nos que ningún neno se presentou ás probas".

O portavoz destacou que os "datos de insubmisión" superan aos de anos anteriores, o que viu como unha "evidencia" de que a consellería actúa "de costas á comunidade escolar" e facendo "seguidismo das directrices de Madrid".

CAMBIO DE SISTEMA

Anxo Louzao lembrou que, no caso das probas de 6º e 4º de ESO, este ano "non teñen a gravidade que tiñan as anteriores", xa que, en lugar de ser para todos os nenos, realízanse nun 15 por cento de centros, a modo de "mostraxe".

Tras atribuír este cambio da Xunta á "mobilización constante contra as reválidas", Louzao criticou que, no entanto, realícense de forma "clandestina", xa que "non se fixeron públicos os centros nas cales ían facerse" e descoñécense cuestións como o tipo de centros ou se a mostraxe é "representativo".

Do mesmo xeito, criticou as probas por ser "inútiles", xa que "non é necesario facer ningunha proba de diagnóstico para ter un diagnóstico do sistema educativo". "Eles saben moi ben cales son as carencias do sistema", ratificou.

Ademais de "someter ao alumnado a unha tensión innecesaria", as probas "pon en dúbida a competencia dos profesores e a avaliación continua" e "apostan por un sistema totalmente competitivo e segregador", polo que esixiron a súa retirada.

A modo simbólico, a plataforma escenificou ante a Xunta unha "reválida" ao conselleiro, Román Rodríguez, sobre "as carencias" do sistema, na que o responsable da Administración educativa galega obtivo un "suspenso clamoroso".