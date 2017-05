No segundo aniversario das eleccións municipais, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, considerou que "xa ninguén pensa" que Compostela Aberta (CA) teña que "pedir perdón" por asumir a Alcaldía e destacou os "obxectivos cumpridos" neste período, no que a súa formación buscou "restaurar a confianza" dos veciños na institución local.

O alcalde de Santigo, Martiño Noriega, ofece un almorzo informativo | Fonte: Europa Press

O rexedor compostelán fixo balance dos seus dous primeiros anos á fronte do Concello de Santiago durante un almorzo informativo organizado polo Forum Europa Tribuna Galicia e ao que acudiron diversas autoridades da cidade, como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o reitor da USC, Juan Viaño; a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; o portavoz de En Marea, Luís Villares; ou o arcebispo de Santiago, Julián Barrio.

"Estamos satisfeitos porque pensamos que, canto menos, estamos a cumprir os compromisos e obxectivos nestes dous anos nos que traballamos intensamente para devolverlle aos veciños a confianza recíproca", manifestou Noriega, que asegurou que "hoxe" Compostela Aberta é xa "unha alternativa cidadá consolidada" que "está aquí para quedar".

Na súa intervención, o alcalde de Santiago aproveitou para citar os "grandes retos en infraestruturas" que a capital galega ten por diante, como "unha intermodal capaz de impulsar políticas de mobilidade", "as famosas conexións da zona norte que conecten a AP-9 coa A-54" e "a N-550", así como "unha depuradora á altura do que é a capital dun país".

Ademais, tamén se referiu a a construción da nova Facultade de Medicina, obras que pendentes nunha cidade que definiu como "solidaria" xa que "duplica o seu gasto social" na súa aposta por "unha ordenanza innovadora" que, entre outras cuestións, dobra as exencións ás familias en risco de exclusión.

PASOS DADOS

Unha vez expostos estes "retos", Noriega fixo fincapé nos "obxectivos" alcanzados, especialmente nas dúas últimas semanas que, como lembrou, comezaron o pasado día 10 de maio cunha reunión en Madrid co presidente de Adif, Juan Bravo, na que o Consistorio "arrincou o compromiso de iniciar a licitación" da intermodal "a finais de ano".

Así, aínda que subliñou que "en Fomento as cousas van ben", recoñeceu que "hai reivindicacións" ante o Goberno estatal "encima da mesa", como a petición de reunirse coa ministra Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que "se comprometa coa construción" dunha depuradora "á altura da capital de Galicia".

Tras iso, lembrou que o pasado xoves, día 18 de maio, o pleno municipal aprobou a remunicipalización da ORA e guindastre. "Aprobamos a recuperación dun servizo para o que atopamos moitas resistencias", incidiu Noriega antes de asegurar que Compostela Aberta "non renunciará á prestación da soberanía desde as institucións".

"Se non se consegue o único motivo será por sentenzas xudiciais e non polo debate político, que entendemos que estamos lexitimados para dalo", apuntou en resposta ás preguntas do público.

ARQUIVO DE DILIXENCIAS CONTRA DUARTE

Estes pasos, sinalou Noriega, déronse nunha semana na que, ademais, coñeceuse o arquivo das dilixencias contra o concelleiro de Urbanismo Jorge Duarte despois de "meses dun xuízo paralelo" durante o tempo que foi investigado por prevaricación administrativa en relación a un suposto trato de favor na tramitación de expedientes de sanción a varios locais de lecer da cidade.

"Unha gran noticia que demostrou a súa honestidade e que chegou tamén semanas despois de que se arquivase a denuncia dun medio de comunicación contra min, curiosamente xustificada dentro do meu ámbito de liberdade de expresión nas redes sociais e que pretendía a miña inhabilitación", sinalou.

"PARQUE TEMÁTICO"

Na súa intervención no almorzo informativo ofrecido no Hostal dos Reis Católicos, o rexedor compostelán tamén aproveitou para lanzar unha reflexión sobre o modelo turístico da cidade.

"Vimos dun ano marca en visitantes e imos cara a outro pero corremos o risco de morrer de éxito, estamos obrigados a pór en marcha unha gobernación do turismo en beneficio da cidade e por iso abrimos debates", sinalou en referencia á súa proposta de debater a imposición dunha taxa turística.

Neste sentido, advertiu do "perigo" de que esta "única zona da cidade que perde poboación" acabe convertida "nun parque temático". Para combatelo, subliñou que o seu executivo está "obrigado a facer políticas públicas proactivas", como o plan especial de usos posto en marcha que "entende que o comercio tradicional do centro histórico é un valor engadido" ou o plan de vivenda que ten en conta esa "prohibición temporal" de construción de novos hoteis.